Presset Vedum langer ut mot Frp: – Maktlojale

Med knapt fire uker igjen til valget er Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum på velgerjakt i Agder.

I strålende sol på Tangvall torg i Søgne møter finansministeren velgere som er urolige for alt fra frivillighetens kår til prisen på diesel – og den store saken lokalt: Om Søgne skal forbli i Kristiansand kommune eller bryte ut. Det en floke Vedum og Sp har investert tungt i å løse.

I kveldens NRK-debatt møter Vedum Frp-leder Sylvi Listhaug til duell om distriktspolitikk.

Nå går en presset Senterparti-leder hardt i rette med den politikken Fremskrittspartiet førte overfor distriktene i sju år i regjering.

– Frp hadde ett svar da de satt med makt: Stordrift og sentralisering. De som tjente på Frps politikk, var godt betalte folk, som konsulenter og advokater, mens man strammet inn for dem som hadde kjeledressen på, sier Vedum til NRK.

DESPERAT: Frp-leder Sylvi Listhaug slår tilbake. Foto: Ingrid Gulbrandsen Årdal

– Anleggsarbeidere fikk kuttet i kost og losji, pendlere fikk kutt i reisefradraget og taxinæringen opplevde endring på endring.

Frp-leder Sylvi Listhaug avviser kritikken og mener Vedum må være desperat i valginnspurten.

– Det vitner om desperasjon. Finansministeren har sittet i stolen i to år, og på den tida har folk i både by og bygd fått det verre økonomisk. I stedet for å snakke om noe som skjedde for flere år siden, bør han begynne å gjøre jobben sin og sørge for at folk i dette landet får det bedre, sier Listhaug.

Intern misnøye

Men politiske motstandere er ikke Vedums eneste bekymring: I sommer mistet Vedum sin nestleder Ola Borten Moe, som hadde brutt habilitetsreglene. Og de siste ukene har det murret kraftig i egne rekker.

For ved inngangen til Arendalsuka gikk fire Sp-topper i Agder sammen ut i Fædrelandsvennen med ramsalt kritikk av Vedum og partiledelsen.

Fylkesordførerkandidat Kristin Ljosland forklarer utspillet slik:

– Vi opplever at de nasjonale sakene overskygger de lokale sakene. Vi ville vise velgerne at det er et lokal- og fylkestingsvalg, sier hun til NRK.

Overfor lokalavisen peker de fire på at Sp ikke leverer på partiets kjernesaker, og at man lokalt må betale prisen for det regjeringen gjør.

– Det fokuseres mer på populistiske saker fra stortingsvalget i 2021 enn på hva som skal gjøres med økte matvarepriser, økte kostnader og økte renter, sier Kjell Eirik Haavold. Han stiller til valg til bystyret i Kristiansand og fylkestinget for Sp.

Vedum toner ned betydningen av kritikken og viser til at det «er litt ulike stemmer i Senterpartiet».

– Selvfølgelig kan det være vedtak som skaper engasjement, og som det er ulike syn på. Men vi har hatt fylkesårsmøter og landsmøte, en bred demokratisk prosess, så hovedlinja er det bred støtte til, sier han til NRK.

– Jeg snakker med mange i partiet hele tida og opplever at vi står sammen om et felles prosjekt – nemlig å få Norge trygt igjennom den tiden vi er i.

Nasjonal kommunevalgsmåling august Hva vil velgerne stemme i kommunevalget? Sammenlignet med tilsvarende måling i juni. Parti Oppslutning Endring 29,2% H +0,5 19,9% AP −2,6 9,5% SP −1,6 9,3% SV +4,4 8,3% FRP −1,1 4,2% MDG −1,1 4,0% R +0,5 3,9% V 0 3,3% INP +1,1 2,8% KRF −1,1 5,5% Andre +0,7 Klikk på partisirkelen for å se hele partinavnet. Basert på 992 intervjuer gjort i perioden 8.8.23–14.8.23. Feilmarginer fra 1,2–3,5 pp. Kilde: Norstat

Full fyr i nord

Men også i nord, hvor Sp gjorde et brakvalg for fire år siden, murres det. Der har beslutningen om elektrifisering av gasskraftverket på Melkøya satt Sp-sinnene i kok.

En fersk meningsmåling i Nordlys viser at oppslutningen om Sp i Finnmark har falt fra 24,1 prosent i valget i 2019, til 4 prosent i dag. I 2019 var Troms og Finnmark ett fylke, mens Finnmark i dag igjen er eget fylke.

Sp-topper lokalt frykter landsdelen med elektrifisering av Melkøya skal bli tømt for kraft, selv om regjeringen lover at det tvert imot skal bli økt kraftproduksjon i Finnmark.

Da Vedum la fram beslutningen om elektrifisering på en pressekonferanse i Hammerfest, var det ikke alle som klappet. En av dem som sto helt rolig med armene i kors da Sp-lederen snakket, var Sps lokallagsleder Jon Nikolaisen i Porsanger.

– I går var jeg en smule deprimert. Jeg er selvstendig næringsdrivende og ofrer mye tid og penger på dette, uten å se noe særlig annet enn skit, kjeft og tupp i ræva, sa en nedbrutt og opprørt Nikolaisen til NRK

KRITISK: Lokallagsleder Jon Nikolaisen i Porsanger Sp. Foto: Mats Rønning / NRK

Beskjeden fra partiets ordførerkandidat i Porsanger er at Sp må gå ut av regjeringen hvis ikke Melkøya-beslutningen gjøres om. Også Senterungdommen ba moderpartiet vurdere regjeringssamarbeidet hvis ikke regjeringen snur.

Vedum avviser at vedtaket om elektrifisering er brudd på et landsmøtevedtak i Sp. Han understreker at det aldri har vært aktuelt å elektrifisere Melkøya innen 2030 med dagens kraftsituasjon: Hvis man ikke får fram ny og nok kraft, blir det bare en delvis elektrifisering, påpeker partilederen.

– De toucher borti vedtaket på landsmøtet, men drar det for langt. Det er en tidsfrist som er urealistisk, som de ikke klarer å holde, svarer Nikolaisen fra Porsanger Sp.

Vedum ikke bekymret

Trass i trøblete målinger for regjeringspartiene og et Sp-nivå langt unna rekordoppslutningen i 2019, er ikke Vedum særlig bekymret foran valget.

– Vi er et veldig sterkt lag, med rundt 8.000 lokale kandidater. Det er langt flere enn for eksempel Frp og Høyre har. Vi har også mange sterke og styringsdyktige ordførere som har høy tillit i lokalsamfunnet.

– Hvordan forklarer du de svake målingene da?

– Det er urolige tider. Mange kjenner på en uro. Jeg tror det er bakgrunnen for at Ap og Sp har hatt en del lavere målinger. Ikke minst fordi dette handler om privatøkonomien til folk.

– Folk var slitne etter koronaen. Så kom det en ny runde med korona, og så kom krigen og alle konsekvensene av den. Men vi ser jo at båten ligger mye bedre nå enn i fjor, sier Vedum.

– Er du forberedt på at resultatet denne gang blir lavere enn ved kommunevalget sist?

– Lokalvalget sist var det beste i partiets historie. Men så lenge jeg har vært partileder så har vi aldri satt noe prosentmål. Det er de politiske sakene som vi har vært opptatt av.

VELGERJAKT: Trygve Slagsvold Vedum besøker i disse dager Sørlandet. Foto: William Jobling / NRK

– Frp er m aktlojale

Tilbake på torget i Søgne er Vedum fremfor alt opptatt av å ta et oppgjør med den distriktspolitiske arven etter år med Frp og borgerlig styre.

– Skattekuttene gikk til dem som hadde høy lønn og høye inntekter, og Frp ville selge store statlige eiendommer og selskaper, mens vi har ønsket å beholde eierskapet til naturressursene våre. De gjennomførte en kommunereform som ikke var ønsket, og de skapte et ferjeopprør, sier han til NRK.

– Frp er utrolig maktlojale, når de har makt, hevder Vedum.

Sylvi Listhaug rister på hodet av Vedums påstander:

– Vi reduserte skatte- og avgiftstrykket med 35 milliarder kroner. I løpet av to år har denne regjeringen økt skatter og avgifter med mer enn 55 milliarder kroner. Han har hentet milliarder av kroner fra distriktene og inn til statskassa, sier Listhaug.

– Ingen har flyttet på mer penger til ulike sosiale tiltak enn de har gjort de siste to årene. Og det har vært nødvendig, svarer Vedum.

– Angriper du Frp nå for å ta fokus bort fra Sps egne problemer?

– Frp har et helt annet syn når partiet har makt. De har tro på stordrift og sentralisering.

– Hvorfor er det relevant å komme med dette til velgerne, nå ved inngangen til lokalvalget?

– Det er viktig at man lokalt utfordrer Frp på synet på kommunesammenslåing, for eksempel. Lokalvalget handler jo om hvordan man skal utvikle nærskolen, sykehjemmene og grunnleggende tjenester i nærmiljøet, sier Vedum.