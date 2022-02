– Det er på tide at tekstilbransjen og produsentene tar ansvar for klimautslippene sine.

Det sier Kari Elisabeth Kaski, finanspolitisk talsperson for SV.

Neste uke vil hun legge frem et forslag i Stortinget. I forslaget ber de regjeringen om at klesprodusenter får langt mer ansvar for bruk og kast-problemet.

Klesbransjen står for rundt 8 til 10 prosent av verdens klimagassutslipp, ifølge UNEP og Verdensbanken. Dette er knyttet til hyppig produksjon av nye varer og kundenes høye forbruk.

– De tar for lite av ansvaret, og nå er det blitt moderne å merke klær med bærekraftig, men de har ikke noe ansvar for volumet de produserer og kaster, sier Kaski.

SVs Kari Elisabeth Kaski vil få Ap og Sp til å innføre nye regler for tekstilbransjen. Foto: SV

Støtte fra motsatt kant

Det er ikke bare fra venstresiden regjeringen blir presset. Høyre vil også ha en tydelig ansvarliggjøring.

– Vi har nådd et bristepunkt. Vi kan ikke fortsette å sløse klær og tekstiler på denne måten. Forretningsmodellen til deler av tekstilbransjen er kort fortalt å produsere «fast fashion» med enorme kvanta klær med dårlig kvalitet, forteller Mathilde Tybring-Gjedde (H).

Tybring-Gjedde sitter i energi- og miljøkomiteen. Til NRK forteller hun at Høyre også klargjør en tiltakspakke for å få bukt med sløsinga.

Forslaget til SV: Ekspandér faktaboks Dette er SVs forslag: Registrere og være åpne om volumet på retur- og overskuddsvarer og jobbe systematisk for å redusere dette volumet årlig, samt sørge for ansvarlig avhending/donasjon av usolgte klær til bruktbutikker og lignende

Forlenge levetiden på klærne gjennom blant annet å tilby bruktsalg og reparasjon i butikk

Stadig øke graden av reparasjon, gjenbruk og redesign samt resirkulering.

En materialavgift for all plast, for å gjøre det mindre lønnsomt med miljøfiendtlige materialer i klærne. Dette bør innføres fra neste års statsbudsjett.

En gjennomgang av skatte- og avgiftsregler for usolgte varer med sikte på å gjøre det mer lønnsomt å sørge for gjenbruk av varene enn å kaste dem. Blant annet kan kjeder i dag skrive av usolgte varer på skatten når de destrueres, selv om de er fullt brukbare. Forslaget er et såkalt representantforslag i finanskomiteen på Stortinget. Blir dette vedtatt så blir dagens regjeringen pålagt å lage et regelverk som gjør at punktene blir fulgt opp av tekstilbransjen.

Neste onsdag skal finanskomiteen stemme over et forslag fra KrF. Der ber de om fritak for skatt når varer blir gitt til veldedige formål. Dette inkluderer klær for å redusere kasting av klær.

Mulig å reparere klær

SV vil gå lenger i å legge ansvaret på tekstilbransjen enn hva KrF sitt forslag gjør.

I forslaget til SV står det du som forbruker burde kunne spasere inn på klesbutikkene med et brukt klesplagg som er ødelagt. Når du går ut av butikken igjen, skal du kunne stå med et klesplagg som er brukbart.

– I teorien skal man kunne gå på H&M og reparere klærne sine. Det er sikkert en fordel for butikkene å vise at man er opptatt av bærekraft og miljø. De som klarer å tilpasse seg, de vil overlevere. De som ikke gjør det, vil protestere, sier Kaski.

– De må forplikte seg til å redusere både utslipp og avfall årlig. Det innebærer å produsere mindre, og tilrettelegge for at du som kunde kan kjøpe klær brukt, og reparere brukte klær, forteller hun.

– Kunstig intelligens

Pressekontakt i H&M Norge, Thea Kjendlie, sier de ønsker økt fokus på bærekraft i moteindustrien velkommen.

De vil ikke kommentere forslagene direkte, men sier de har tiltak for å kaste færre produkter, og at de vil ha en sirkulær forretningsmodell.

– Et sentralt aspekt er å unngå overproduksjon. Ved hjelp av avansert analyse og kunstig intelligens kan vi forutsi hva kundene våre ønsker og justere tilbud og etterspørsel mye bedre, med mål om å bare produsere det vi selger, sier Kjendlie.

Registrering av avfall

NRK har på flere måter prøvd å komme til bunns i hvor mye nye klær som faktisk blir kastet av butikkene. Det korte svaret er at ingen vet nøyaktig.

Dette vil SV gjøre noe med. I forslaget blir det bedt om at produsenter og butikker må registrere hvor mye klær som blir kasta.

– Hvilke politiske verktøy vil dere bruke for å oppnå dette?

– Det blir naturlig å utrede hvordan denne ordningen for tekstiler skal se ut nøyaktig. Det er Miljødirektoratet som utreder dette, og de holder på med en generell utredning nå om produsentansvarsordning. Vi mener tekstiler bør inkluderes der, forteller Kaski.

Regjeringen må se nærmere på forslagene fra SV, sier statssekretær Sigrid Hagerup Melhuus (Ap) i Klima- og miljødepartementet.

– Produsentansvar kan være et interessant virkemiddel for å sikre økt innsamling av tekstiler for ombruk, samt å legge til rette for at mer av tekstilavfallet blir materialgjenvunnet.

Hun legger til at i slutten av mars kommer EU med en ny tekstilstrategi, som vil sende viktige signaler også til Norge.

– Vi vil deretter kalle inn til et innspillsmøte med bransjen og miljøorganisasjoner for å få forslag til hva som kan gjøres på dette feltet framover.