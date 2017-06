Presidentskapet får sterk kritikk fra kontrollkomiteen etter byggesprekk

Bakgrunnen for kritikken er kostnadsoverskridelsene på Stortingets byggeprosjekt, som blir minst 700 millioner kroner dyrere enn antatt.

Flertallet støtter ikke mistillit mot Thommessen, slik SV og Sp har tatt til orde for. Men kritikken har den sterkeste ordlyden komiteen kan komme med uten å kreve at stortingspresidenten må gå.

BLIR SITTENDE: Stortingspresident Olemic Thommesen (H). Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Komiteen viser til at ansvaret for kostnadsoverskridelsene ifølge Riksrevisjonens rapport ligger hos byggherren. Byggherren er Stortingets presidentskap, heter det i innstillingen fra kontrollkomiteen.

Det er Riksrevisjonens rapport om byggesprekken kontrollkomiteen nå har ferdigbehandlet og avgitt sin innstilling til.



– Ikke oppdatert informasjon

Komiteens leder Martin Kolberg (Ap) sier at Stortinget ikke var godt nok organisert for å følge opp byggeprosjektet og at presidentskapet ikke ga komiteen oppdatert informasjon underveis. På spørsmål om det ikke ville være naturlig at saken fikk personlige konsekvenser for noen i ledende stillinger, svarer Kolberg:

– Ikke nødvendigvis, slik vi bedømmer det. Det viktigste er at Stortinget rydder opp i dette og utviser den nødvendige ydmykhet.

HAR KONKLUDERT: Kontrollkomiteens leder Martin Kolberg (Ap) mener saken ikke trenger å få konsekvenser for enkeltpersoner. Foto: Onsøien, Ole Gunnar / NPK

Per Olaf Lundteigen (Sp) mener det mest alvorlige i saken er at presidentskapet ikke har informert Stortinget godt nok. Han mener mistillit er en «nødvendig konsekvens» av fadesen og presidentskapets ansvar.

– Jeg er opptatt av at vi skal få en kultur hvor uheldige forhold må få konsekvenser. Hvis det ikke får konsekvenser i Stortinget vil det heller ikke få konsekvenser i offentlig forvaltning ellers, sier Lundteigen.

Stortinget vil stemme over SV og Sps mistillitsforslag i forbindelse med at komiteens innstilling behandles tirsdag.

– Flere hadde vært tjent med å forstå at befolkningen må se at vi tør å la våre egne ledere ta konsekvensen, slik Stortinget krever av andre. Jeg er helt overbevist om at en leder i næringslivet som fikk sånne overskridelser og gjorde så lite for å hindre det, ville fått fyken, sier Bård Vegar Solhjell (SV).



– Ikke parlamentarisme

Kolberg avviser på det mest bestemte at begrunnelsen for å stemme imot mistillit handler om at Ap selv har to representanter i presidentskapet, Svein Roald Hansen og Marit Nybakk.

Høyres Michael Tetzschners støtter heller ikke mistillitsforslaget:

– Vi har ikke en parlamentarisme. Vi har valgt kolleger til å sitte i presidentskapet, sier han.

Han påpeker imidlertid at det nye Stortinget skal velge presidentskap igjen til høsten og kan «treffe de valg som de føler seg er bekvem med».

Tetzchner mener ikke bare kostnadsoverskridelsene i seg selv er alvorlige, men hvordan prosjektet este ut.

– Det er et prosjekt som har vokst fra 70 millioner kroner, med vindusutskiftninger, ventilasjonsanlegg og etasjeskiller av brannhensyn, til å bli en unødvendig tunnel på 260 meter, en unødvendig utgravd kjeller og et post- og varemottak som det egentlig ikke er behov for, sier han.

– Det har ikke vært innebygde bremser for prosjektet slik rammebetingelsene ville vært i enhver annen statlig virksomhet.

Venstres Abid Raja sier kontrollkomiteen er enig i at de selv burde etterspurt mer informasjon om prosjektet

– Men dette rokker ikke ved ansvaret som påligger hele presidentskapet samlet, sier Raja.