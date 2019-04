Premier League-stjerner behandles for Fortnite-avhengighet

Med sine over 250 millioner brukere, er Fortnite et av verdens mest populære TV-spill.

Mange av brukerne spiller flere timer om dagen og bekymringen for avhengighet blant unge videospillere har økt.

Les også: Slik er Fortnite i ferd med å endre gaming

Tidligere denne uken gikk blant annet Prins Harry ut og advarte mot spillet som han mener bør forbys.

– Det er skapt for å gjøre folk avhengig – for å holde deg til datamaskinen så lenge som mulig. Det er veldig uansvarlig, sa han under et møte om mental helse blant unge.

Prins Harry går hardt ut mot den populære TV-spillet og mener det bør forbys. Foto: Chris Jackson / AP

Gikk utover fotballen

Nå skriver The Daily Mirror at spillavhengighet også har blitt et problem blant profesjonelle fotballstjerner i England.

To av spillerne fra samme klubb skal ha fått behandling etter at spillavhengigheten begynte å gå utover opptreden deres på gressbanen, ifølge den engelske avisen.

Dette er Fortnite Battle Royale Foto: Epic Games Ekspandér faktaboks «Fortnite Battle Royale» er en modus i spillet Fortnite, og har raskt vokst til å bli et av verdens mest populære spill.

Du sitter på en flyvende buss sammen med 99 andre, over en øy og kan bestemme selv hvor du vil hoppe ut med fallskjerm.

Det er byer, fjell, sump og skoger. Du starter med en hakke og må finne utstyr som våpen, medisin og skjold.

Med hakken kan du tilegne deg tre, stein og metall, som du igjen kan bygge borger og veier med.

På utsiden av øya er det en giftig sky. Den kommer nærmere og nærmere etterhvert som man spiller, og man dør hvis man befinner seg inne i den for lenge. Sirkelen som er «beboelig» blir mindre og mindre, og sjansen blir dermed større for å møte de gjenværende spillene.

Til slutt står en igjen som vinner.

En annen ung idrettsstjerne som avisen har snakket med, forteller at Fortnite nesten gjorde slutt på fotballkarrieren hans ettersom han begynte å droppe treninger og byttet ut søvn mot spilling nattetid.

– Etter to uker var jeg avhengig. Jeg var rede til å kaste bort alle årene med trening og dedikasjon til fordel for videospillet, sier den anonyme spilleren til avisen.

Flere spillere skal også ha mottatt bøter for å ha kommet for sent til trening fordi de var for opptatt med å spille Fortnite.

Tottenham Hotspurs-spiller Dele Alli har ikke lagt skjul på at han er stor fan av Fortnite. Foto: Paul Ellis / AFP

Videre kan den engelske avisen The Sun denne uken fortelle om en anonym engelsk toppfotballspiller som sier han spiller Fortnite opptil 16 timer om dagen.

Han er nå bekymret for at kjæresten hans skal forlate han og at klubben kommer til å sparke han på grunn av spillavhengigheten hans.

– Urovekkende

Avhengighetsterapeut Steve Pope, som blant annet har jobbet som psykolog for fotballaget Manchester United, sier til The Mirror at han er enig med Prins Harry i at spillet burde forbys.

– Jeg jobber med rundt femti spilleavhengige for øyeblikket. Minst en fjerdedel av disse er fotballspillere og alle spiller Fortnite. Det som er veldig urovekkende, er at det er spillavhengige som utgjør den største gruppen av avhengige som begår selvmord, sier han.

Les også: Har du barn som «gamer» mye? Her er tipsene til deg som forelder

Han sier videre at Fortnite bare er toppen av isfjellet av en rekke nye avhengighetsskapende spill som vil komme på markedet fremover.

– Det er mange liknende spill som er klare til å erstatte Fortnite. Forbyr man ett spill, så står det to andre klare til å ta dets plass, sier han.

Forbyr spilling før kamp

Southampton-trener Ralph Hassenhüttl fortalte under en pressekonferanse i mars at han i tiden som trener for det tyske fotballklubben RB Leipzig, opplevde flere tilfeller der spillerne hans var oppe til tre om natta for å spille TV-spill før kamp.

Southampton-manager Ralph Hassenhüttl ønsker å forebygge spillavhengighet blant spillerne sine. Foto: David Klein / Reuters

I et forsøk på å forebygge spillavhengighet, får derfor ikke Southampton-spillerne lov til å koble seg til trådløst nettverk kvelden før en kamp, skriver Nettavisen.

– Det er ikke et lite problem. Om vi er ærlige, er dette akkurat som alkoholisme eller narkotikaavhengighet. Det er avhengighetsdannende, og det betyr at vi må beskytte spillerne mot det. Vi må gjøre det som klubb slik at de ikke kaster bort så mye tid, sa han.