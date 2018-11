Predikant: – Jeg har ikke noe å skjule

Stiftelsestilsynet har opprettet sak mot Pedersen og stiftelsen Misjonen Jesus Leger etter at VG avslørte at de samlet inn store summer til ikke-eksisterende prosjekter.

– Det gjør meg ingenting, jeg er avslappet og har god samvittighet. Jeg sier halleluja. Vi trenger alle å bli kikket i kortene. Det er rart de ikke har gjort det for lenge siden. Vår årsrapport er veldig detaljert. Jeg skriver ned alt, jeg har ikke noe å skjule. Nå som saken er hausset opp, kan jeg forstå at de må ta tak i det, sier Pedersen til NRK.

Pedersen har samlet inn penger fra givere med opplysninger om at hans stiftelse Misjonen Jesus Leger har 24 barnehjem i India og «2000 munner å mette». VGs gransking viste at nødhjelpsprosjektene ikke eksisterte.

Tirsdag meldte VG også at politiet skal undersøke om de skal starte en etterforskning.

Pedersen stiller opp i Debatten på NRK1 kl. 21.20 i kveld.

Se Debatten her. Du trenger javascript for å se video. Se Debatten her.

– Fikk stadig bilder

Pedersen erkjenner at han ikke har hatt oppfølging med barnehjemmene de siste tre årene, blant annet fordi de ble overlatt til en annen stiftelse.

– Pastoren forsøkte å komme seg dit, men holdt på å bli drept. De overlot barnehjemmene til en annen kristen organisasjon. I 2015 kom fire terrorister og drepte lederen. Barna ble plassert på andre barnehjem. Det ble stående tomt, og ingen tok seg av dette, sier han.

Stiftelsen i Norge skal ha forholdt seg til opplysninger fra sine samarbeidspartnere i India, og Pedersen sier de ikke har hatt noen grunn til å betvile dette.

– Da vi bygget opp, sendte de nye bilder av bygningen hver måned. Det var kontinuerlig kontakt. Hvem kunne vite at fire terrorister drepte en mann og alt var borte? Alt fungerte. Vi trengte ikke å dra dit. Vi kan ikke lastes for dette, sier Pedersen.

Pedersen sier han har bevis for at de har bygget 24 barnehjem og 12 brønner, og at han har fått flere takkebrev fra India.

Han understreker at stiftelsen hans bare skulle bygge barnehjemmene, ikke drive dem.

– Vi var der i 2012 og så barna. Vi fikk stadig bilder. Da det ble innviet i 2013, fikk vi bilde av 500 barn foran bygningen. Bilder kan ikke lyve. Vi var fornøyde. Jeg hadde ingen grunn til å tro at ting ble holdt tilbake, sier han.

– Vi ble sett på som skurker

Ifølge Pedersen turte ikke samarbeidspartneren, pastor Kingsly Lazarus, å fortelle at den nye lederen var drept. Lazarus har sagt til VG at Pedersen «finner på historier».

– Han nektet for å ha sagt disse tingene. Jeg tror mer på journalisten enn på ham, men det blir ord mot ord. Jeg har e-poster fra ham der det står at det er 14 barnehjem i Chennai som tar 1000 barn. Jeg har sendt ham en mail og spurt om disse anklagene, men ikke fått svar. Han løy seg bort fra dette. Det har jeg bevis på, sier Pedersen.

Pedersens stiftelse har brutt samarbeidet og skal nå støtte en annen stiftelse nord for Hyderabad. Denne stiftelsen har tre barnehjem med 350 barn, sier Pedersen.

Grunnen til at pastoren i India ikke visste om pengene som var samlet inn til mat, var at han ikke hadde fått dem ennå, sier Pedersen.

– For noen måneder siden tenkte jeg at vi måtte gi penger til mat. Vi sendte 7000 kroner til stiftelsen, men det visste ikke han. Han hadde ikke fått det ennå, så han feilinformerte. Vi ble sett på som skurker i det hele, sier han.