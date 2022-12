PR-byrå ga pølser til politikere – nå sendes pølsene i retur

Under postrunden i Stortinget i forrige uke fikk flere politikere utdelt en pakke med julehilsen og en spekepølse.

Rundt 70 politikere fikk gaven fra Kruse Larsen, som er et PR-byrå med blant annet de tidligere Ap-toppene Jan-Erik Larsen og Bjarne Håkon Hanssen.

Mer ukjent er rollene deres som eiere av en spekematsbedrift på Smøla, hvor gaven er fra:

– Selveste Pølse-Hanssen sammen med flere villsaubønder på Smøla, forteller Larsen om eierskapet og sikter til den tidligere landbruksministerens klengenavn.

Tidligere statsminister Jens Stoltenberg sammen med Bjarne Håkon Hanssen, også kalt pølse-Hanssen. Foto: Lise Åserud / NTB

600 navn på pølselisten

– Hva må man gjøre for å havne på pølselista til Kruse Larsen?

– Hos oss gjør vi det sånn at alle som jobber hos oss kan sette opp så mange de vil på en liste over hvem de mener bør få en julehilsen, og i år sto det over 600 navn på listen. Alle som blir foreslått får pølser, sier Larsen og fortsetter:

Jan-Erik Larsen har de siste 13 årene bygget opp flere PR-selskaper. Foto: Trond Vestre / NRK

– Det er et par som har ringt og spurt hvorfor de ikke har fått, og da får de en pølse med en gang. Vi gir pølse til alle som vil ha. Men det er ingen dyp begrunnelse bak pølselisten. Dette er en pølse i slaktetiden.

– Overhodet ikke ironisk ment

Et annet pølse- og politikkordtak stammer fra den amerikanske poeten John Godfrey Saxe, ifølge Quoteinvestigator.

Han skal ha sagt at i likhet med pølser, vil du helst ikke vite hvordan lover lages om du skal bevare respekten for resultatet.

Men Larsen, som har innblikk i begge prosesser, har ingen problemer med å fortelle hvordan pølsene blir til. Kjøtt av villsaulam kjøres sammen med hjort, salt og krydder.

– Det er pølser som lages av det mest fantastiske dyret som finnes, nemlig den urnorske villsauen. Ekstremt smakfull, sier Larsen.

– Var det med en snev av ironi at dere nettopp ville gi pølser?

– Det er overhodet ikke ironisk ment fra vår side, tvert imot. Av og til er en pølse bare en pølse, for å sitere Freud. Dette gjør vi av to grunner: Fordi det er hyggelig å gi en julehilsen til hardtarbeidende borgere, og fordi vi framsnakker lokalmat, sier Larsen.

Pølsene skal returneres

Men det viser seg at gleden ble kortvarig for politikerne på Stortinget.

Ifølge administrasjonen på Stortinget må pølsene sendes i retur fordi politikerne ikke får motta mat eller drikke.

«Da administrasjonen ble oppmerksom på at forsendelsene inneholdt mat, ble de stoppet. Vi har bedt avsender om at man for fremtiden unngår slike henvendelser med mat og drikke.» skriver Stortinget i en e-post til NRK.

– Det er synd for de som ikke får pølse. Vi får nå prøve å finne ut av det til neste år. Vi har sendt pølser i mange år, så det må være noe nytt. Hvis ikke skulle vi ikke brydd administrasjon med den slags. De har mer enn nok å holde på med, om de ikke skal sende pølser i retur, sier Larsen.