– Vi opplever «all time high» og setter nye rekorder nær sagt hver eneste dag nå, sier Posten Norges pressesjef John Eckhoff til NRK.

Daglig i desember leverer de flere hundre tusen pakker over hele landet.

– Den 16. desember er det sendefrist, slik at vi kan garantere at pakkene kommer fram til jul, sier pressesjef i Posten John Eckhoff.

– Nå i julehøytiden har vi sagt at vi trenger én til to dager ekstra for å få fram juleposten, sier Eckhoff.

REKORD: Pressesjef i Posten, John Eckhoff sier at de setter nye rekorder i antall pakker de behandler gjennom sitt system i desember. Foto: Ingvill Tandstad / NRK

Han sier at Posten håndterer rundt 64 millioner små og store brev og pakker de tre første ukene i desember.

– Det ligger an til ny rekord i antall store pakker som Posten behandler i løpet av desember. I fjor var antallet store pakker 3, 7 millioner. I år ligger det an til 4 millioner pakker som i hovedsak leveres via Post i butikk, postkontor eller i pakkeautomat, sier Eckhoff.

Fikk pakken 33 mil fra der han bor

På Facebook forteller flere titalls personer om forsinkede leveringer og feilleveringer fra selskapet PostNord.

– 6. desember fikk jeg beskjed om at pakken min hadde kommet, og at jeg bare kunne hente den på butikken. Problemet var bare at pakken lå i en butikk på Torshov i Oslo, 33 mil unna der jeg bor, sier Atle Gandrudbakken, som bor i Hafslo i Sogn og Fjordane.

– Jeg tror jeg har brukt fire-fem timer i venting på telefonen denne uken for å finne ut hvor pakken er, sier han.

Håper på færre problemer

Hittil har ikke Gandrudbakken funnet ut hvor pakken befinner seg og hvor han kan hente den.

– Det haster ikke for meg å få pakken hjem, men jeg tenker på dem som har bestilt pakker som de skal gi videre i julegave, sier han.

PostNord beklager og skriver i en e-post til NRK at de sliter på grunn av mye post i forbindelse med jul.

I PostNord håper de at det blir færre leveringsproblemer framover. Til NRK skriver de at de tar daglige grep ved postterminaler og utleveringstider for å nå fram i tide.