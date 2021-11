Mens Posten i fjor ansatte 600, har de år valgt å hente inn 1000 ekstra midlertidig ansatte på terminaler og sjåførsiden før julerushet.

Bare ved postens logistikksenter på Alnabru har de gjort seg klare for å håndtere i overkant av 300.000 pakker i døgnet.

– I år forventer vi store mengder med pakker. Handlevanene har endret seg under pandemien og de siste tolv månedene har det vært en vekst i pakker fra netthandelen på 36 prosent, sier pressesjef i Posten, Kenneth Tjønndal Pettersen.

Under førjulstiden i fjor håndterte Posten 50 prosent flere pakker enn året før med over to millioner pakker levert ut i uken. I år tar de høyde for at det kan øke med mellom fem og ti prosent.

Flere bemanner opp

Også de andre leveringstjenestene gjør seg klare for noen hektiske dager.



Post Nord øker kapasiteten i år med 30 prosent, men tror netthandelen i år blir annerledes sammenlignet med 2020.

– I år det flere scenarier å ta hensyn til. Kjøpesentre, butikker og samfunnet generelt har åpnet opp, og vil nok i større grad bli benyttet i år sammenlignet med i fjor. I tillegg står man ovenfor en global fraktkrise som kan gi varemangel under årets førjulshandel – dette vil også kunne påvirke volumene, sier pressesjef i Postnord, Haakon N. Olsen.

Ved postens logistikksenter på Alnabru har de gjort seg klare for å håndtere i overkant av 300.000 pakker i døgnet. Foto: Ingvill Tandstad / NRK

Høye smittetall påvirker netthandelen

Etter en sommer uten restriksjoner og med lave smittetall, har smittetrenden i Norge snudd. Koronapilene peker igjen oppover.

Posten tror de siste ukenes smittetall vil føre til at flere velger netthandel fremfor fysiske butikker.

– Det siste året har vi sett at pakkeveksten skyter i været når samfunnet stenges ned av koronarestriksjoner. Vi har opplevd en kraftig vekst i hjemlevering som også er et resultat av at kunder ikke ønsker å oppsøke store forsamlinger med mennesker, men vil ha varene levert hjem på døren, sier pressesjef i Posten, Kenneth Tjønndal Pettersen.

Hovedorganisasjonen Virke har også regnet seg frem til noen travle måneder for leveringstjenestene. Anslagsvis vil det bli brukt 10,9 milliarder kroner på netthandel i årets to siste måneder.