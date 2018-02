Pornosiktede turister sier unnskyld

– Jeg har sagt at jeg ikke vil på tv, sier en av de ti siktede tustene med britisk aksent i begynnelsen av filmen.

– Jeg har bodd her i to år, jeg respekterer deres kultur, dette er en feil. Jeg beklager virkelig, det er kulturforskjeller, sier en annen mann i videoen som først ble publisert av nyhetsbyrået AP.

POLITIETS BILDER: Flere av de arresterte sier at de ikke er med på bildene, som politiet hevder viser festdeltakerne fra den aktuelle festen. Bildene ble lagt ut av kambodsjansk politi. Foto: Cambodia National Police / AP

Vil sende et signal

En 22 år gammel nordmann ble sammen med ni andre utenlandske turister arrestert i den kambodsjanske byen Siem Reap sist helg.

Bakgrunnen for arrestasjonen skal være at turistene hadde «sunget og danset pornografisk».

«PORNOGRAFISK DANS»: En gruppe på ti utledninger ble arrestert i Kambodsja forrige torsdag, etter «pornografisk dansing» på en fest. Nå risikerer de opptil ett års fengsel. Bildet ble lagt ut av kambodsjansk politi. Foto: Cambodia Police / PA

De ti utlendingene som er fengslet i Kambodsja kan ha blitt arrestert for å advare turister etter at mange har latt seg fotografere avkledd ved helligdommen Angkor Wat.

– Det er mye nærtagenhet i Kambodsja på grunn av muligheten for at unge turister kan gjøre noe uanstendig ved Angkor Wat, som er en ruin med enorm kulturell betydning for det kambodsjanske folk, sier visedirektør for menneskerettsorganisasjon Human Rights Watch i Asia, Phil Robertson, til NRK.

Videoen på drøye to minutter er preget av ti forvirrede turister som ler noe nervøst til de mer avslappede vaktenes kommentarer.

– Vil dere tilbake til landet deres, spør en av vaktene.

– Ja, svarer alle.

Filmen avsluttes med at de ti samler hendene og bukker.

ANGKOR WAT: Turister (i dette tilfellet påkledde) poserer ved Angkor Wat-tempelet i Kambodsja i desember i fjor. Foto: SAMRANG PRING / Reuters

Får konsulær hjelp av UD

Flere medier, blant annet The Guardian, har skrevet at de arresterte risikerer å sitte i varetekt i seks måneder og at de kan bli dømt til ett års fengsel.

Phil Robertson tror ikke det vil ta så lang tid og at hjelp fra de arresterte lands ambassader vil hjelpe dem til å bli satt fri. Det norske utenriksdepartementet bekrefter i dag overfor NRK at de gir den arresterte 22-åringen konsulær hjelp.

– Jeg tror at den kambodsjanske regjeringen etter hvert vil innse at den har opptrådt dumt og de vil gi de arresterte bøter og utvise dem. Basert på erfaringer med lignede saker kan jeg se for meg at det vil løse seg i løpet av et par uker, sier Robertson.