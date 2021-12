Populære julegaver kan bli brannfeller

Fikk du en elsparkesykkel eller en elsykkel i julegave i år? Da skal du vite at du bør være nøye med ladingen av batteriet. Det samme gjelder for ståhjulinger, selvbalanserende brett og mobiltelefoner.

Hoverboard, eller selvbalanserende brett, er ofte utsatt for hard bruk og batteriene kan bli skadet. Skadet batteri skal ikke lades. Foto: NRK

Felles for disse er at de ofte får hard behandling, noe som kan føre til skade på batteriene. Spesielt de energitette litium-ionbatteriene er farlige om det begynner å brenne i dem.

Hva er et litium-ionbatteri? Ekspandér faktaboks Litium-ionbatteri (også kalt Li-ion eller LIB) er en type oppladbare batteri som er blant de mest populære oppladbare batteriene i bærbar elektronikk, som for eksempel mobiltelefoner, og elektrisk håndverktøy. Li-Ion er ikke egnet som AAA, AA, C og D-batterier, da cellene har høyere spenning enn 1,5 volt. Dette gjør at de har en høyere energi/vekt forhold enn vanlige nikkelceller, og gir dem høyere kapasitet ved lav spenning. Batteriene har lavere selvutlading enn vanlige batterier (5-10% per måned). De har heller ikke den såkalte «minneeffekten», og trenger derfor ikke å lades helt ut før ny lading. De kan også klattlades (litt om gangen), men trenger en omstillingssyklus der de lades ut en gang iblant. Dette for å hindre at det dannes kobber i batteriets kjemi. Kilde: Wikipedia

En brann i et litium-ionbatteri er eksplosjonsartet og gir mye gnister. I tillegg er det vanskelig å slukke den med vann eller pulver. Det beste er å drukne batteriet for å få slukket brannen.

Batteriet fra en elsykkel eksploderer i brann og brannen lar seg ikke slukke med pulverapparat. VIDEO: If forsikring Du trenger javascript for å se video. Batteriet fra en elsykkel eksploderer i brann og brannen lar seg ikke slukke med pulverapparat. VIDEO: If forsikring

Brenner som et fyrverkeri

– Mange fikk harde pakker med elektronikk i julen. Både leker, verktøy kjøkkenmaskiner og fremkomstmidler har alle batterier som kan ta fyr ved lading, om de får en skade, sier Sigmund Clementz i If. Foto: If

– Folk skulle bare vite hvor stor brannkraft det er i litium-ionbatterier, sier kommunikasjonssjef i If forsikring, Sigmund Clementz.

– Brenner det så utvikler brannen seg til et lite fyrverkeri som man har liten kontroll på, sier han og legger til at det er viktig å ta en rask avgjørelse for å få kontroll på brannen.

– Vurder raskt om du kan forsøke å slukke selv eller om du må ha hjelp, forklarer han.

– Små gjenstander, som en mobiltelefon, kan du drukne i et vannbad for å få stoppet brannen. Å skvette vann på mobilen eller bruke pulverapparat på et batteri i full fyr vil ikke slukke brannen, advarer han.

– Ring brann- og redningsetaten på telefon 110 raskt, råder han.

Brannen i dette batteriet på en elsykkel førte til at sykkelen ble totalskadet Foto: NRK

Vanligste ladbare batterier

Så å si all oppladbar elektronikk vi får i Norge i dag har disse batteriene. De er ikke farlige i seg selv, men hard bruk og slag gjør dem sårbare for skader. Dette kan føre til kortslutning og brann.

Bruk originalt lademateriell og overvåk det du lader, råder Rolf Søtorp i Norsk brannvernforening. Lad aldri om natten eller på jobb. Foto: Norsk brannvernforening

– Disse batteriene inneholder voldsomt mye energi, forklarer administrerende direktør i Norsk brannvernforening, Rolf Søtorp. – I tillegg så inneholder de stoffer som utvikler kjemiske reaksjoner når det brenner. Da blir brannen veldig vanskelig å slukke.

Skade på batteriene skjer oftest om de er utsatt for slag eller om mobilen din går i gulvet. Mobilen kan se like hel ut, men batteriet kan ha blitt skadet.

– Vi anbefaler at folk skaffer seg et spesialapparat i tillegg, fordi et vanlig pulverapparat er ikke tilstrekkelig for å få slukket en brann i litium-ion batterier, forklarer han.

Ladevettreglene Ekspandér faktaboks 1 Lad i rom med røykvarsler 2 Lad når du er våken og til stede 3 Les og følg produsentens bruksanvisning 4 Bruk helst original lader 5 Lad på et underlag som ikke lett kan brenne 6 Ikke lad i senga 7 Ikke lad i korridor eller i trapperom. De må kunne brukes som fluktvei ved brann 8 Bytt ut skadet utstyr 9 Stopp lading dersom det kommer lyder, lukter eller blir unormalt varmt 10 Ved røyk og flammer, ring brannvesenet på 110

Vær nøye med ladingen

Hvor vi lader disse batteriene er avgjørende for å hindre at en brann utvikler seg.

Mange sykler til jobb og tar med seg batteriet inn på jobb for å lade det klart til hjemturen.

Vær nøye med hvem du handler elektronikk av, sier Bjørn Nyrud i DSB. Foto: DSB

– Batterier til elsykler og elsparkesykler bør ikke lades uten oppsyn inne under pulten din på jobben. De må lades på et underlag som ikke kan brenne og i et rom med røykvarsler. Og ingenting skal lades om natten, forklarer Bjørn Nyrud i produktseksjonen i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap.

– I tillegg bør du sjekke hvem du kjøper ladbar elektronikk av. Vi råder folk til å kjøpe fra norske bedrifter, men kjøper du på nettbutikker utenfor EU/EØS-området vil produktet høyst sannsynlig ikke tilfredsstille sikkerhetskravene vi har i Norge, advarer han.