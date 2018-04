Politispøk og tull med ulvebråk på 1. april

– På grunn av svært mange klager på at hundeeiere etterlater hundemøkk og «hundeposer» i byens skiløyper, til sjenanse for skiløpere, vil vi nå sette ut både uniformerte og sivile skipatruljer for å slå ned på dette, lyde det i en twittermelding fra Oslo-politiet.

Blir du tatt for det politiet betegner som «tilgrising» vanker det en bot på 6.000 kr, skriver de videre.

Nettstedet Rett24 varsler at regjeringen nå innfører nynorskkrav i norske rettssaler. Justisdepartementet har besluttet at 25 prosent av alle prosedyrer i norsk rettsvesen heretter skal holdes på nynorsk, melder nettstedet.

– Spør du meg personlig, så mener jeg dette er relativt idiotisk, sier fungerende justisminister Per Sandberg, ifølge Rett24.

Spøker med ulveoppstyr

Heller ikke Tine har latt sjansen gå fra seg til å tulle litt. De harselerer med oppstyret som fulgte da de lanserte julemotivet på melkekartongene sine før jul. Flere var misfornøyde med at en ulv fikk plass i julemotivet, og nå vil Tine lansere et nytt motiv med «urbane dyr» som rotter og duer. I tillegg skal fjøsnissen byttes ut med en hagegnom.

Hos hotellkjeden Scandic tar de kampen mot matsvinn og vil ta betalt fra gjester som ikke spiser opp frokosten.

– Gjestene blir belastet for restematen ved utsjekk, heter det i en pressemelding fra hotellkjeden.

Også hos Universitetet i Oslo er det maten det spøkes med.

– Kos deg med sjokolade i påska. Fra og med 1. mai er det slutt på salg av boller og godteri på UiO, heter det i en melding fra universitetet, som opplyser om at mer næringsrike produkter som frukt og nøtter i stedet skal få hylleplass.

Reisetull

I fjor varslet flere medier at de droppet aprilspøker grunnet økningen av «fake news», og det kan virke som om dette gjelder i år også. Verken NRK, TV 2, VG eller Dagbladet spøker med sine lesere.

Det kan virke som det er reisebyråene som har tatt over stafettpinnen. En rekke reisebyråer har nemlig gjort hederlige forsøk på å lure det norske folk.

Mens Tui vil tilby sine gjester et profesjonelt fototeam for å sikre at feriebildene blir Instagram-vennlige, vil Ving forby WiFi på sine familiehoteller sånn at feriegjestene kan leve i nuet og ikke stirre ned i mobilskjermen.

Apollo på sin side vil lansere VR-reiser, altså simulerte reiser der du rett og slett sitter i sofaen hjemme og «reiser» ved hjelp av VR-briller som viser deg sol og strender. Varmelampe og høretelefoner med bølgeskvulp kan også bestilles, opplyser reisebyrået.

Google-spill og ny colasmak

Også utenfor Norge er det tradisjon for å spøke på 1. april, noe en rekke kjente selskaper har benyttet seg av. Coca-Cola kunngjorde at de skal komme med tre nye colasmaker, deriblant avokado.

IT-giganten Google pleier å ta 1. april på alvor. I fjor varslet selskapet at de ville lansere en stemmestyrt hagegnom, mens de i år har gått for en litt annen variant. Dersom du åpner kartfunksjonen Google Maps kan du lete etter Willy fra «Hvor er Willy»-bøkene, som gjemmer seg et sted i kartet.

Også politiet i Australia velger å tulle med sine følgere i sosiale medier. Politiet i Queensland opplyser at flere barn har fått påskeegg av frukt istedenfor sjokolade, og politiet etterforsker saken.