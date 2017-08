I NRK P2s politiske portrettserie i sommer har vi bedt de 25 listetoppene vi har intervjuet om å delta i vår uhøytidelige slagordkonkurranse.

Arbeiderpartiets Martin Kolberg henter fram sitt berømte mantra «fagbevegelsen, fagbevegelsen, fagbevegelsen» , Abid Raja (V) rimer og lover fred på jord , mens andre lager sin vri av Donald Trumps «Make America great again».

Se slagordene i bildegalleriet øverst i saken eller i faktaboksen

Vinneren kåres i Politisk kvarter mandag kl. 7.45!

– Hvis dette skulle være reelle slagord, hadde det ikke gått. Men de fleste viser at de forstår sjangeren, sier professor i retorikk Jens Elmelund Kjeldsen ved Universitetet i Bergen.

Han ramser opp fem kriterier for at et slagord skal fungere:

Det må klinge godt

Det må være lett å huske

Det må skille seg fra andre

Det må uttrykke et budskap

Det må profilere partiet eller personen

Populære krav

Ifølge Kjeldsen er punkt fire det vanskeligste: Å få fram et tydelig budskap ved hjelp av få og enkle ord. Slagord blir lett tannløse og generelle, der de fine ordene i praksis kunne tilhørt hvilken som helst politiker eller parti.

KRAV: Professor Kjeldsen er ikke overrasket over at Sylvi Listhaug, Frps førstekandidat i Møre og Romsdal, har et godt og effektivt slagord. Foto: Eva Marie Bulai / NRK

Kjeldsen trekker fram Frp-politiker Sylvi Listhaugs slagord «Å stille krav er å bry seg» som eksempel på et slagord som treffer godt.

– Det er enkelt og lett å huske. Det inneholder en allmenn sannhet, samtidig som det klart uttrykker Frps politikk, sier professoren.

Ratna Elisabet Kamsvåg, retoriker ved Handelshøyskolen BI, har Hadia Tajiks (Ap) «Stille krav, stille opp» som én av sine favoritter.

IMPONERER: Hadia Tajik, Arbeiderpartiets førstekandidat i Rogaland, får skryt for slagordet sitt. Foto: Katrin Hellesnes / NRK

– Det rammer inn hennes politiske overbevisning og har et klart budskap. Det er troverdig, fordi det harmonerer med det vi tenker at hun står for. Det er ikke noe som klistres på henne. Samtidig gjør rytmen i det at det er lett å huske.

Kamsvåg er også imponert over Frps listetopp i Nord-Trøndelag, Espen Teigen, sitt bidrag til slagordkonkurransen.

BUDSKAP: Kamsvåg mener «Unngå en treig en, unngå en feig en, stem på Teigen» både er humoristisk og personlig, samtidig som det sier noe om hva Espen Teigen kommer til å gjøre. Foto: Astrid Randen / NRK

– Slagordet har rytme, samtidig som det har et budskap om at han og Frp tør å ta i saker som ikke nødvendigvis er politisk korrekte.

I den andre enden av skalaen plasserer hun landbruksminister Jon Georg Dales (Frp) slagord: «Den er sterkere den greina som bogna (bøyer) enn den som brister».

– Det er poetisk og til ettertanke, men mangler politisk kraft. Han kunne sagt det i en tale, men det passer ikke som et valgkampslagord, sier Kamsvåg.

Trump forstyrrer

Retorikeren mener også at Arbeiderpartiets Marianne Marthinsen bommer når hun lager sin egen Trump-vri i slagordet «Gjør ansvarlig økonomisk politikk greit igjen».

BETYDNING: Ratna Elisabet Kamsvågtrekker fram Donald Trumps «Make America great again» som eksempel på et effektivt slagord. – Vi er nok naive hvis vi tror at slagord er helt uten betydning, sier hun. Foto: Torbjørn Brovold

– En så seriøs politiker som Marthinsen bør ikke låne formuleringer fra en så useriøs politiker som Trump. Det drar assosiasjoner inn i hennes budskap som bare er forstyrrende, sier Kamsvåg.

Professor Kjeldsen trekker fram lange ord og selvfølgeligheter som vanlige fallgruver når slagord skal skrives.

Han mener Frank Bakke-Jensens (H) «En god skole gir like muligheter og utligner forskjeller» er eksempel på et slagord som er mindre vellykket.

– Med slike lange ord og setninger, risikerer man at folk ikke får ikke med seg det siste ordet, da sover de allerede.