Hun har drevet med politikk siden hun var 18, og ble for alvor kjent i de to årene hun var leder for Senterungdommen.

Hun havnet i en bitter konflikt med daværende Sp-leder Liv Signe Navarsete, og poserte i ulvepels til støtte for pelsdyrnæringen.

– Det er ikke noe jeg ville ha gjort igjen, for å si det sånn, smiler Borch i et sommerintervju med NRK.

Nå er hun blitt 29 år og gjør comeback i topp-politikken som Senterpartiets førstekandidat i Troms ved høstens stortingsvalg.

– Jeg er nok blitt litt mer voksen, og velger kampene mine med større omhu, sier hun.

Fem halvsøsken

For noen år siden var hun med i NRK-serien «Hva har du i bagasjen?». For første gang traff hun de to småsøstrene sine i Panama, senere også tre andre halvsøsken. De har fortsatt kontakt.

– Det å ha to små jenter som ser opp til deg har gjort mye med meg, også som omsorgsperson, sier Borch. Hun er dessuten blitt litt mer forsiktig med hva hun sier, fordi hun vet de følger med.

Borch har også stilt opp i andre mer og mindre seriøse TV-program, men nå er det slutt, selv om hun har fått en rekke tilbud.

Jeg er ferdig med reality-Sandra Sandra Borch / NRK

Viktig ølkasse

Sandra Borch er liten. Hun rager bare 142 cm over bakken, og en ølkasse har alltid vært en viktig rekvisitt i hennes politiske liv. Den står hun på for å nå opp til mikrofonen.

Ølkassen er til god hjelp. Foto: Lars Egil Mogård / NRK

Det slipper hun hvis hun kommer inn på Stortinget til høsten, for der er talerstolen regulerbar.

– Jeg slipper vel ikke inn i Stortinget med en ølkasse en gang, flirer hun.

Har bilde av Jan Tore Sanner på badet

Borch er – som resten av Senterpartiet – svært kritisk til det hun mener er sentraliseringspolitikk fra regjeringen.

– Bildet av kommunalministeren er en motivasjon for å stå på hver dag for å få et regjeringsskifte i Norge, sier hun.

Sandra Borchs bidrag til P2s slagordkonkurranse er «Se det store i de(t) små».