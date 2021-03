Han sier til NRK at etterforskningen fortsetter med uforminsket styrke.

– Hele etterforskningen handler egentlig om å finne Anne-Elisabeth Hagen. Alt vi gjør handler om det, sier politiinspektør Hanssen til NRK.

Han har ledet den omfattende og krevende etterforskningen siden september i fjor.

Hanssen møter NRK i politiets lokaler i Lørenskog, ikke langt unna boligen der Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018.

Sentralt spor

I løpet av etterforskningen har politiet gjennomført en rekke små og store etterforskningsskritt i jakten på svaret. Det såkalte kryptosporet vies fortsatt mye ressurser og oppmerksomhet.

I trusselbrevet Tom Hagen fant inne i Sloraveien etter at kona forsvant, var det skissert et betalingsoppsett der Hagen skulle kommunisere med den antatte motparten via bitcoin-innbetalinger.

EKTEPAR: Anne-Elisabeth og Tom Hagen var sammen siden 1960-tallet. Anne-Elisabeth Hagen forsvant den 31. oktober 2018. I april i fjor ble ektemannen siktet i saken, men nekter straffskyld. Foto: PRIVAT

Selve løsepengekravet skulle betales i den svært anonyme kryptovalutaen monero.

Et titalls etterforskere jobber fortsatt med å knekke de krypterte meldingene og pengeoverføringene som foregikk mellom partene i etterkant av bortføringen.

Arbeidet beskrives som tidkrevende.

– Kryptosporet er selvsagt et sentralt spor i saken. Det knytter seg direkte inn mot handlingen og direkte inn mot trusselbrevet. Så det er et av de sporene som kan bidra til å oppklare saken, sier påtalelederen.

Det har tidligere blitt kjent at politiet har en teori om at forfatteren av trusselbrevet, som Tom Hagen fant inne i Sloraveien på forsvinningsdagen, er forfattet av en person med norsk som morsmål.

Det er også gjennomført omfattende kriminaltekniske undersøkelser av papir, blekk, printer, fingeravtrykk og DNA.

Med hjelp av utenlandske eksperter, har politiet tidligere sporet konvolutten og papiret som trusselbrevet ble skrevet på til Clas Ohlson.

Det er nesten to og et halvt år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra huset sitt i Sloraveien 4.

– Vi tar til etterretning at vi ennå ikke har funnet henne. Men vi jobber med full styrke og gjør alt vi kan for å finne henne, sier Hanssen.

Politiets hovedhypotese er at hun er drept, og i april i fjor siktet de Tom Hagen for drap eller medvirkning til drap på kona. Politiet har undersøkt langt mer enn hundre steder i søk etter den savnede kvinnen.

«Kryptokompetanse»

Hagen har hele tiden nektet straffskyld i saken. Det samme gjør mannen i 30-årene som politiet har siktet grov medvirkning til frihetsberøvelse.

Da mannen ble pågrepet den 7. mai i fjor, bekreftet politiet at de var kjent med mannens «IT- og kryptovalutakompetanse».

FORSVARER: Dag Svensson forsvarer den siktede mannen i 30-årene. Foto: Ørn E. Borgen / NTB Scanpix

Som NRK har fortalt tidligere, ble det gjennomført flere møter mellom Hagen og mannen i 30-årene i månedene før Anne-Elisabeth Hagen forsvant.

Møtene handlet om en mulig forretningsvirksomhet knyttet til utvinning av kryptovaluta, men forretningssamarbeidet ble aldri noe av.

Mannens forsvarer, Dag Svensson, sier til NRK at han forventer at siktelsen mot klienten blir henlagt.

– Jeg forventer at saken mot klient blir henlagt. Det burde skjedd for lenge siden, sier han til NRK.