Politimesteren i Oslo: Umulig å sikre seg helt mot bilangrep

Terroren i Barcelona er bare et av flere angrep der terrorister har kjørt biler inn i store folkemengder med den hensikt å skade flest mulig sivile.

Terrorangrep med kjøretøy som våpen Ekspandér faktaboks Her er fakta om noen av de terrorangrepene de siste elleve årene der kjøretøy har blitt brukt som våpen: Chapel Hill 3. mars 2006: Mohammed Reza Taheri-Azar, en iransk-amerikaner, brukte en bil til å angripe personer på University of North Carolina. Ingen ble drept, men ni mennesker ble skadet.

Glasgow 30. juni 2007 : To menn kjørte en brennende bil inn i hovedterminalen på flyplassen i Glasgow i Skottland. En av gjerningsmennene har fått fengselsdom på livstid og ble beskrevet av dommeren som en religiøs ekstremist.

London 22. mai 2013: Soldaten Lee Rigby (25) ble drept utenfor Woolwich-kasernen sørøst i London. Angriperne som kjørte over ham med bil var begge britiske konvertitter til islam, med familiebakgrunn fra Nigeria.

Urumqi, Kina 22 mai 2014: 43 mennesker, inkludert fire gjerningsmenn ble drept da to biler raste inn på et travelt marked og utløste sprengladninger i Xinjiang-regionen vest i Kina.

Canada 20. oktober 2014: Den canadiske soldaten Patrice Vincent (53) påkjørt og drept. Angriperen var en 25 år gammel canadier som hadde konverter til radikal islam.

Nice 14. juli 2016: 86 mennesker ble drept og over 300 såret da en lastebil raste gjennom folkemengdene som feiret 14. juli på strandpromenaden i Nice. Gjerningsmannen ble skutt av politiet, og IS erklærte at han var en av deres «soldater».

Ohio 28. november 2016: En mann angrep Ohio State University og kjørte først en bil inn i fotgjengere, før han gikk ut og angrep ofrene med en slakterkniv. Totalt ni personer ble såret, en av dem kritisk. Gjerningsmannen, som skal ha vært inspirert av IS, ble drept av politiet.

Berlin 19. desember 2016: 12 mennesker ble drept og 48 såret da et vogntog kjørte inn i et julemarked i Berlin. En 24 år gammel tunisier som hadde sverget troskap til IS, sto bak angrepet. Han ble noen dager senere skutt og drept av italiensk politi utenfor Milano.

Jerusalem 8. januar 2017: En palestiner kjørte en lastebil inn i en gruppe israelske soldater. Fire personer ble drept, og flere er såret.

London 22. mars 2017: En person kjørte ned flere fotgjengere med bil på Westminster Bridge og drepte en politimann med kniv i et forsøk på å ta seg inn i Parlamentet. Til sammen fem personer ble drept, inkludert gjerningsmannen, som ble skutt av politiet.

Stockholm 7. april 2017: Fem mennesker ble drept og et ukjent antall såret da en kapret lastebil kjørte inn i varehuset Åhléns midt i gågata Drottninggatan i sentrum.

London 3. juni 2017: Sju personer ble drept og nærmere 50 såret etter at menn kjørte på fotgjengere på London Bridge, for deretter å fortsette til Borough Market der de knivstakk mange før de selv ble skutt og drept av politiet.

London 19. juni 2017: En 47 år gammel mann kjører en varebil inn i en folkemengde utenfor en moské i Finsbury Park i London idet muslimer var på vei hjem etter midnattsbønnen. Ti personer ble såret og en mann ble drept.

Paris 19. juni 2017: En mann døde da han kjørte en bil med eksplosiver og våpen inn i en politibil på Champs-Élysées i Paris. Han hadde sverget troskap til IS.

Paris 9. august 2017: Seks soldater ble skadd da en bil kjørte dem ned onsdag morgen. Gjerningsmannen ble pågrepet.

Charlottesville 12. august 2017: En kvinne ble drept og 19 såret da en bil kjørte inn i en gruppe mennesker som protesterte mot en høyreekstrem demonstrasjon i Charlottesville i USA.

Barcelona 17. august 2017: 13 personer ble drept og mer enn 50 såret etter at en hvit varevogn kjørte inn i folkemengden i den populære gaten Las Ramblas torsdag ettermiddag.

Politimesteren i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, sier det ikke er vurdert videre sikring av paradegater for å hindre lignende angrep i Norge.

– Det vi står overfor nå er en trusselsituasjon som er av en karakter det er vanskelig å sikre seg mot. Men vi er avhengige av å kunne respondere raskt og vi trenger ressurser på god etterretning.

Sjøvold mener angrepet i Barcelona belyser behovet for det nye beredskapssenteret på Taraldrud.

– Erfaringene viser at minutter som går tapt er menneskeliv tapt. Senteret vil gi borgerne bedre trygghet og sikkerhet gjennom raskere utrykning.

NRK var med på en øvelse på det nye beredskapssenteret på Taraldrud. Torgrim Solberg, leder for beredskapstroppen, mener angrepet i Barcelona viser behovet for å være tilgjengelig på kort tid. Foto: Kai Rune Kvitstein

Mer observant enn tidligere

NRK har snakket med folk på gata i Karl Johan og Kristiansand sentrum om hvordan de opplever sikkerheten når ferdes i byens gater.

Birgit Tingvold Andersen sier at hun er mer oppmerksom enn tidligere.

– Etter terrorangrepene der biler har kjørt inn i folk har jeg blitt mer observant på lyder og hvor de kommer fra. Man kan ikke bare gå rundt i sin egen verden lenger.

Birgit Tingvold Andersen synes ikke det er nødvendig at biler skal kunne kjøre midt i Karl Johan. Hun skulle ønske trafikken kunne legges til sidegatene for å forhindre eventuelle bilangrep som det i Barcelona. Foto: Tobias Prosch Simonsen

Burde det vært flere sperringer i gater som Karl Johan?

– Det hadde ikke vært så dumt å gjøre gaten mer ufremkommelig. Man kunne for eksempel begrenset trafikken til øvre og nedre gate, i og med at vi har store bygg som Stortinget og Slottet.

Lilian og Sigge Paul er på besøk i fra Sverige denne helgen. De sier at de føler seg trygge når de går i gata.

– Man kan ikke gå rundt og tenke på det hele tiden. Slike angrep skjer overalt. Man må bare være litt forsiktig, sier Sigge.

Lilian og Sigge Paul fra Sverige føler seg ikke utrygge når de går i Karl Johan, men sier at de har begynt å se seg litt ekstra over skulderen etter bilangrepet i Stockholm i april. Foto: Tobias Prosch Simonsen

Hvordan skal man være forsiktig?

– Se seg rundt og snu seg av og til, generelt være observant, sier Lilian.

Ønsker bevæpnet politi

Under 17. mai i år satte politiet inn flere sikkerhetstiltak i hovedstaden. Blant annet plasserte de busser i enkelte sidegater for å forhindre terrorangrep med kjøretøy som våpen.

Busser ble satt opp for å sperre enkelte av gatene i Oslo under årets 17. mai feiring. Foto: Tom Ingebrigtsen / NRK

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen er enig med politimesteren i at styrket beredskap er nødvendig for å forebygge terrorangrep i Norge. Han mener politiet burde vært konstant bevæpnet, slik de var under sikringen av 17. mai.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen sier at det nye senteret på Taraldrud vil gjøre norsk politi mer rustet til å håndtere terrorangrep på norsk jord. Foto: KAI RUNE KVITSTEIN

– Det at politiet er bevæpnet vil være avgjørende for at de kan reagere raskt i en skarp situasjon.

Er det mulig å sikre seg mot denne typen terror (som i Barcelona)?

– Vi kan aldri sikre oss 100 prosent, og jeg tror heller ikke vi vil leve i et slikt samfunn, for det ville ikke vært særlig hyggelig å bo i.

Under Robbie Williams-konserten i Bergen 4. august ble trucker brukt til å gjøre området utilgjengelig for eventuelle bilangrep. Foto: Simon Solheim