Espen Andersen Bråthen (37) er siktet for å ha drept fem personer. De første meldingene om angrepet på Kongsberg gikk ut på at en mann skjøt med pil og bue mot andre. Det er tidligere kjent at en politimann som ikke var på jobb var blant de tre som ble skadet i angrepet.

Politimannen Rigoberto Villarroel ble skutt mot av gjerningspersonen på en Coop-butikk i sentrum av Kongsberg.

Politimannen Rigoberto Villarroel utenfor Coop-butikken der han ble skutt av mannen som er siktet for å ha drept fem personer. Foto: Karianne Grindem / Politiforum

Til Politiforum forteller Villarroel om dramatikken inne på Coop-butikken. Villaroel sier han på et tidspunkt sto ved butikkens fruktavdeling, da han lente seg frem for å få oversikt.

Da hørte han et dunk og følte et dytt i ryggen, før han snudde seg bakover.

– Der står han. Med en bue i hånda, og ser rett på meg. Jeg ser meg bakover, og jeg må se tre ganger, for jeg har en pil i ryggen, sier Villaroel til Politiforum.

Den erfarne politimannen var allerede på tråden med en politipatrulje, og sier han fortalte at han hadde blitt truffet.

– Hun (annen politiansatt) spør meg hva det er jeg sier, og jeg sier «Han skjøt meg med pil og bue. Jeg står med en pil ut av ryggen nå». Da hører jeg at hun kaster seg i sambandet og sier «politimann skutt med pil og bue i ryggen». Jeg har ikke vondt i det hele tatt, men jeg vil ikke bevege armen, og fortsetter å holde den og telefonen opp mot hodet, sier han til Politiforum.

– En helt

Bilder, som flere medier publiserer onsdag, viser politimannen hos legen. På det ene bildet ser man at 48-åringen har en pil stående i skulderen.

NRK har vært i kontakt med Villarroel, som formidler at har vært mye oppmerksomhet rundt ham og hans familie den siste uken og at de nå har behov for å skjerme seg i tiden som kommer.

Han ønsker å bruke tiden på å ivareta sine nærmeste, og ber om forståelse for at han ikke ønsker å gi noen ytterligere kommentarer nå.

NRK har tidligere snakket med vitner som roser Villarroel for innsatsen han gjorde med å advare andre i Kongsberg sentrum mot gjerningspersonen.

– Han er en helt, sa Alexander Kultima til NRK dagen etter angrepet.

Angrepet på Kongsberg startet på denne Coop-butikken i Kongsberg sentrum. Foto: Knut Brendhagen / NRK

– Kjente ingen smerte

I et intervju med Amedia-avisene Laagendalsposten, Nettavisen og Drammens Tidende sier Villaroel at han møtte en dame utenfor butikken like etter klokken 18 forrige onsdag.

Hun turte ikke hente varene sine på butikken, fordi det var en mann med pil og bue der. Den erfarne politimannen sier det først var da han så en ordentlig pil på bakken at alvoret gikk opp for ham.

Ifølge Nettavisen sier Villarroel at han så gjerningsmannen i øynene inne på butikken da han tok seg inn. Han kunne også se en mann løpe for livet.

– Akkurat da hørte jeg også en pil som suste over ham. Jeg hørte også dunket da han gikk i bakken, men jeg tror jeg fikk hjulpet ham ut, men dette er jeg faktisk ikke helt sikker på. De ansatte i butikken er venner av meg, og jeg visste ikke om det var andre i butikken, så jeg gikk inn.

Han merket ikke smertene da han ble truffet, selv om pilen gikk ni centimeter inn i skulderen hans.

– Jeg kjente ingen smerte, jeg tenkte bare på at jeg måtte komme meg vekk og løp til bakdøren av butikken mot garasjen. Så handlet jeg etter det vi er trent opp til, ikke å slippe gjerningspersonen av syne.

Det ble satt i gang en større politiaksjon etter det dramatiske angrepet på Kongsberg. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Roser hjelpen

Villarroel ble fraktet vekk i ambulanse etter angrepet. Da han kom på sykehuset fikk han vite at han var blant de heldige, og at fem personer hadde mistet livet under angrepet.

Villarroel sier han er klar over at det hele kunne gått mye verre. 48-åringen roser hjelpen han fikk på akutten.

– Da de så skaden sa de jeg var blant de heldige og at fem personer var blitt drept, sier Villaroel, ifølge Nettavisen.

Tidligere har også Villarroels ekssamboer Joanne McGregor, snakket med Nettavisen om hvordan det var å stå ansikt til ansikt med gjerningspersonen. McGregor sier til NRK onsdag at hun ønsker ro.

Gjerningsmannen skal ha skutt mot politiet med pil og bue inne på denne dagligvarebutikken. Butikken ble åpnet igjen mandag. Foto: Terje Bendiksby / NTB

Kart over området der angrepet på Kongsberg skjedde.

Disse ble drept på Kongsberg