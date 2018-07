Politimann siktet for drap i Frankrike

Det opplyser hans forsvarer Laurent-Franck Lienard lørdag morgen.

Den 22 år gamle mannen som ble skutt og drept, var etterlyst, mistenkt for ran og narkosalg. Han ble skutt da han forsøkte å stikke av etter å ha blitt stanset av politiet.

Ifølge politiet rygget han og kjørte på en politimann, hvoretter han ble skutt i nakken. Et vitne som filmet episoden, sier imidlertid at det ikke var noen politimann bak ham da han rygget. Et annet vitne sier samtidig til AFP at bilen sto i ro da skuddet ble avfyrt.

Voldsomme opptøyer

Siden tirsdag kveld har unge franskmenn satt fyr på minst 52 biler, inkludert borgermesteren sin, og angrepet politiet fire netter på rad. Også lørdag morgen rapporteres det om sammenstøt mellom unge menn og politiet.

De unge mennene mener politiet, særlig i lavinntektsområdet Breil, der skyteepisoden fant sted, altfor ofte er hardhendte og brutale med innbyggerne. Forstaden har en lang fortid med gjengkriminalitet.

Endret forklaring

Politimannen som nå er siktet for drap, forklarte først at han hadde skutt i selvforsvar da 22-åringen rygget mot ham. Senere har han endret forklaring til at skuddet ble avfyrt ved et uhell.

– Han erkjenner at han har gitt en uriktig forklaring, sier Lienard.