Politileder tatt for promillekjøring i arbeidstiden

Politilederen ble stoppet med under 0,5 i promille. Etter det NRK erfarer skal promillekjøringen ha skjedd i arbeidstiden i en av politiets tjenestebiler.

NRK får bekreftet at hendelsen skjedde på Ekebergsletta under sommerens Norway Cup. Politilederen kjørte en sivil politibil da vedkommende ble stoppet.

Polititoppens forsvarer sier til NRK at klienten beklager det som har skjedd.

– Det er en lavpromillesak hvor klienten min har erkjent og vil vedta forelegget. Vedkommende beklager selvsagt sterkt at man ikke var oppmerksom på at det kunne være rester av alkohol i blodet ifra kvelden før, sier forsvarer Jens-Ove Hagen til NRK.

Oslo politidistrikt skriver i en pressemelding at politilederen er ilagt et forelegg på 13.000 kroner av Spesialenheten.

– Vi fikk en melding fra Oslo politidistrikt om mulig kjøring i påvirket tilstand av en polititjenesteperson. Vi har etterforsket saken og sist mandag fattet vi formelt vedtak i saken. Det ble da gitt et forelegg på 13000 kroner, subsidiært 15 dager fengsel. Fordi det er under en grense på 0,5 medfører det ikke tap av førerrett, sier fungerende sjef Liv Øyen ved Spesialenheten for politisaker til NRK.

Vil ikke kommentere

– Jeg har ingen kommentar, men er kjent med saken. Dette er en personalsak som arbeidsgiver håndterer, sier lederen for Oslo politiforening, Kristin Aga til NRK.

Heller ikke Unni T. Grøndal, pressesjef ønsker å uttale seg om saken.

– Politidistriktet vil, når straffesaken er endelig avgjort, følge opp forholdet administrativt, sier HR-direktør Anne-Cecilie Kran ved Oslo politidistrikt.