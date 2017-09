Det har vært flere spennende og hete valgkampnetter opp gjennom årene. NRK har tatt en ringerunde til flere nåværende og tidligere stortingspolitikere for å høre deres beste og verste minner fra valgkampene.

Solberg: Snakke med folk er best uansett

HAR STEMT: Statsminister Erna Solberg stemmer på Apeltun skole i Bergen mandag. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix

Statsminister Erna Solberg har akkurat vært og stemt i Bergen når NRK snakker med henne. På spørsmål om både beste og mest minneverdige øyeblikk er svaret det samme.

– Det er uten tvil å møte mennesker og snakke med dem om hva de brenner for. Bare denne valgkampen har jeg snakket med flere som har satt seg i minne som tør å stå frem.

Likevel er ikke valgkampen bare fryd og gammen for statsministeren heller.

– Det verste er når reiseopplegget går skeis. Jeg husker spesielt da jeg skulle hjem fra en tur i Mo i Rana, der flyet ikke kunne lande. Da ble det en ekstra overnatting, og det er ikke alltid så gøy når du har sett frem til å komme hjem og sove i egen seng, skifte klær og ha god tid til andre møter du skal i.

– Hvis du skal beskrive valgnatten med tre ord, hva velger du da?

– Det finnes ikke tre ord, det finnes kun ett, og det er spennende!

Hagen: – Hadde jeg vært ute hadde jeg vært arbeidsledig

RINGREV: Carl I. Hagen var mangeårig formann i Fremskrittspartiet. Foto: NRK

Valgdagen er kanskje ikke like spennende som før for tidligere Frp-formann Carl I. Hagen, men han syns likevel at valgdagen alltid har noe ved seg.

– Det er en stille og rolig dag for meg. Jeg er jo spent og håper Frp får rundt 15 prosent, men dette må vi bare ta som det kommer.

Ved spørsmål om hva som er Hagens beste valgkampminne, er det flere som konkurrerer om førsteplassen.

YNGRE DAGER: Carl I. Hagen (Frp) under partiutspørringen i NRK i 1977. Foto: NRK

– Det viktigste valget for meg personlig var nok i 1985. Hele kvelden gikk jeg inn og ut av Stortinget. Kom jeg ikke inn, hadde både jeg og konen blitt arbeidsledig med to barn. Jeg var heller ikke så populær på arbeidsmarkedet, men det gikk bra og jeg kom inn.

Han nevner også valgnatten 1987 som spesielt minneverdig.

– Da lå vi på rundt 10–15 prosent da NRK spurte Arbeiderpartiets Thorbjørn Berntsen om hvordan det gikk. Han sa: «Det går bra, bare vent på tallene fra Vålerenga!» Akkurat da kom tallene, og de viste 20 prosent til oss. Da var han helt knust og det var fornøyelig, sier Hagen.

– Hvis du skal beskrive valgnatten med tre ord, hva velger du da?

– Nervepirrende, opphissende og så kan det jo være deilig.

Berntsen: Sovnet til Bratteli og våknet til Borten

NESTOR: Thorbjørn Berntsen var tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet og miljøvernminister fra 1990 til 1997. Foto: Margrethe Miljeteig / NRK

Når NRK får tak i Thorbjørn Berntsen, har han akkurat barbert skjegget før han skal gå for å stemme.

– Jeg stemmer alltid på selve valgdagen. Det er viktig å føle seg bra da, sier han.

Svaret på hans beste og verste valgkampminne kommer fort.

– Det må være fra 1993. Vi fikk ikke flertall, men hadde stor støtte fra KrF og Senterpartiet. Den støtten var veldig fin. Samtidig glemmer jeg aldri valget i 1969. Da Sovnet vi til Trygve Bratteli og våknet til Per Borten. Det var traumatisk.

RIVALER: Senterpartiets Per Borten (t.h.) og Arbeiderpartiets Trygve Bratteli i 1971. Foto: NRK

Hvis du skal beskrive valgnatten med tre ord, hva velger du da?

– Veldig, veldig spennende.

Kolberg: Fikk til det ingen trodde

VETERAN: Martin Kolberg er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet. Foto: Siv Sandvik

Arbeiderparti-veteran Martin Kolberg er selv på valg i Buskerud, der han er partiets førstekandidat. For ham

– Jeg kjenner på nervene! Tiden går bare saktere og saktere fram mot klokken 21.

– Hva er ditt beste valgkampminne?

– 2005 var en viktig seier for oss. Det var en enorm opptur. Alle sa det ville bli krevende for Arbeiderpartiet å reise seg igjen, så klarte vi å få velgerens tillit! Det var bare en fantastisk opplevelse.

Hva er ditt verste minne?

LANDSFADEREN: Einar Gerhardsen er en av de mest populære og respekterte politikerne i moderne norsk historie. Mange eldre personer kaller ham «Landsfaderen». Det er fordi han var statsminister gjennom store deler av etterkrigstida, da Norge ble en moderne velferdsstat.

– Da var jeg ikke selv aktiv, men jeg husker 1965 da Gerhardsen tapte. Det har vi kanskje glemt nå, men det var rystende for norsk politikk – en skikkelig snu-rundt. I min aktive periode er det 2001, da var jeg kandidat for Stortinget i Buskerud og ble ikke valgt.

Isaksen: – Var helt på gråten

GIR SEG: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen er egentlig innvalgt på Stortinget fra Telemark. Han søker ikke gjenvalg for neste periode. Foto: Roald Marker / NRK

En av dem som i år kan senke skuldrene litt, er kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H). Han har representert Telemark på Stortinget siden 2009, men stiller ikke til gjenvalg i år.

– Jeg syns valgnatten er helt forferdelig. Man må bare vente, vente og vente. Jeg skal bruke god tid på å levere barna i barnehagen, sier Isaksen i Politisk valgkvarter mandag.

– Hva er ditt beste valgkampminne?

– Personlig må det bli 2009, for da kom jeg inn på Stortinget. Høyre hadde gjort et bedre valg i Porsgrunn enn vanlig, og da var jeg helt på gråten.

Hva er ditt verste minne?

– Mitt verste valgkampminne er fra 2005. Det gikk så ekstremt dårlig. Det var på et tidspunkt jubel fordi Frp gjorde det bra, før vi skjønte dette ikke holdt. Det eneste positive var en slags dommedagsfest som flere og flere trakk til i Unge Høyres Hus i løpet av natten. Det var også min oppgave å snakke med pressen, der jeg hele tiden måtte holde motet oppe. Dette var vanskelig.

Hoksrud: Alle partiprogrammene i søppelet

Fremskrittspartiets Bård Hoksrud står selv foran en spennende kveld. Han søker gjenvalg i Telemark, der han er partiets førstekandidat.

– Dette blir så spennende! Akkurat nå sitter jeg på et kjøpesenter og venter på å stemme. Jeg sov godt i natt, men det er fordi det ikke har vært så mye søvn i det siste. Jeg har mange sommerfugler i magen.

– Hva er ditt beste valgkampminne?

– Det er fra 2005, da jeg kom meg inn på Stortinget for første gang sammen med en representant til. Dette var den ingen som trodde vi skulle klare, og vi hadde aldri hatt det fra Telemark tidligere.

– Hva er ditt verste minne?

– Noen historier vil du jo bare glemme, men jeg husker det ene valget da posten kastet alle partiprogrammene våre ved en feiltakelse fredagen før valget. Dette var riktignok under et kommune- og fylkestingsvalg i Bamble. Da var vi bra svett på mandagen!

Hvis du skal beskrive valgnatten med tre ord, hva velger du da?

– Spennende, moro og ... ja, det må bli sommerfugl!

Bollestad: Olabilløp i sofa

OLABIL: Olaug Bollestad er KrFs førstekandidat i Rogaland og minnes velgermobilisering i sofa på hjul. Foto: Terje Heiestad / Stortinget

Som førstekandidat for KrF i Rogaland, har Olaug Bollestad trolig lite å frykte. Uansett er hun spent på hvordan det samlede valgresultatet blir for partiet, som i flere målinger har ligget under sperregrensen på fire prosent.

– En valgdag er alltid en valgdag, så man er jo spent. Uansett hvor mange stemmer vi får, så skal vi bruke disse til å fronte KrF-politikk.

– Hva er ditt beste valgkampminne?

– Jeg er ikke en gammel politiker, men en gammel dame. Jeg glemmer jo aldri da jeg kom inn på Stortinget i 2003 etter å ha vært ordfører. Det er fantastisk å få folks tillit på den måten. Ellers har noe av det kjekkeste jeg har vært med på vært å delta i olabilløp i en sofa der jeg kunne rope: «Kom deg opp som sofavelger og stem!»

– Hva er ditt verste minne?

– Jeg er veldig lite fan av å stå opp klokken fire om morgenen, reise inn til Oslo og sette seg på møter som er avlyst. Det skulle jeg gjerne vært foruten!

– Hvis du skal beskrive valgnatten med tre ord, hva velger du da?

– Stå-på-vilje, flotte folk og tillit.

Hansson: Motorstans med elbil

MOTORSTOPP: Rasmus Hanssons (MDG) verste valgkampminne er da elbilen fikk motorstopp midt i trafikken. Foto: Olav Juven / NRK

Miljøpartiet De Grønnes Rasmus Hansson er forholdsvis ny i rikspolitikken. Han seilte inn på Stortinget på en gryende grønn bølge i 2013, men husker først og fremst en valgkamp der han og partiet måtte kjempe for å bli sett.

– Jeg var med på programmet Debatten tidlig i valgkampen i 2013. Da stilte vi til stortingsvalg for første gang. Media hadde oss ikke med på noen partioversikter fordi vi ikke ble tatt alvorlig, sier Hansson.

Under debatten sa Hansson at «Norge må slutte å produsere olje».

– Det var så oppsiktsvekkende at resten av debatten handlet om dette. Dette var starten på at Miljøpartiet de Grønne virkelig ble synlig, og det var et stort øyeblikk.

Men ikke alle øyeblikk har vært like store for politikeren. Han har også opplevd sin tid i et mer uheldig søkelys.

– Jeg kommer aldri til å glemme forrige valgkamp, der elbiler var mer uvanlige og ikke like gode som i dag. Jeg hadde fått låne en fancy liten blanding mellom en elbil og olakjerre som vi klistret full av MDG-klistremerker. Etter et intervju på Marienlyst stoppet den midt i trafikkerte Kirkegata blant flere hundre mennesker. Dette var ikke akkurat god reklame for verken MDG eller elbiler, sier han.

– Hvis du skal beskrive valgnatten med tre ord, hva velger du da?

– Spennende, spennende, spennende!