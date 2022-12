Politikerne tok grep: Her går ALLE på SFO

– Det synes vi er positivt! Det fremmer inkludering, likeverd og gjør ikke forskjell på om familiene har god eller dårlig økonomi, sier rektor Nina Tørholen til NRK.

Alvimhaugen er en av de mindre skolene i Sarpsborg kommune, men også en av de mer mangfoldige. De 150 elevene har røtter i 26 ulike nasjoner.

POSITIV: Rektor Nina Tørholen ved Alvimhaugen barneskole er veldig glad for at flere barn går på SFO. Foto: Mats Rønning / NRK

I fjor deltok om lag halvparten av førsteklassingene i skolefritidsordningen (SFO). Nå er oppslutningen så å si 100 prosent.

– Det er ikke alle som har foreldre i fullt arbeid, og da prioriterer man heller pengene på noe annet enn en SFO-plass. Når foreldrebetalingen bortfaller for 12 timer i uka, så blir terskelen mye lavere for å delta, sier Tørholen.

Sparer 20.000

Fredag morgen la regjeringen fram ferske tall som viser at rekordmange barn nå er del av skolefritidsordningen:

Totalt går nå 165.000 barn i SFO over hele landet. Det er 12.000 flere barn enn i fjor.

Årsaken til den kraftige veksten er SVs gjennomslag i budsjettforhandlingene med regjeringspartiene i fjor høst. Grepet med å innføre gratis kjernetid på 12 timer hver uke i SFO, sparer familier for om lag 20.000 kroner i året.

– Dette viser at politikk virker. For dette er snakk om en ganske stor kostnad for familiene, sier SVs Freddy André Øvstegård til NRK.

FORNØYD: SVs Freddy Øvstegård mener partiet hans har hovedæren for SFO-tallene. Foto: Javad M.Parsa / NTB

Han forventer ny vekst neste år, fordi tilbudet neste år blir utvidet til også å omfatte andreklassingene.

– Men heller ikke dette hadde skjedd uten SV. Denne saken var blant våre viktigste prioriteringer i budsjettforhandlingene, insisterer Øvstegård.

– Hvorfor er det så viktig at flere går i SFO?

– Det handler om fellesskapet som skapes gjennom lek og utvikling etter skoletid. Ingen barn skal måtte gå hjem alene, mens de andre ungene får fortsette leken, sier Øvstegård.

Fakta om SFO-deltakelsen Ekspandér faktaboks Totalt går nå 165.000 barn på SFO over hele landet. Det er en økning på 12.000 fra 153.000 barn høsten 2021.

I 2023 bruker regjeringen 1,4 milliarder kroner på gratis tilbud for førsteklassinger, og 700 millioner på å utvide ordningen for andreklassinger.

I en evaluering av skolefritidsordningen fra 2018, oppgir en tredel pris som årsak til å ikke bruke SFO.

Prisen på en SFO-plass bestemmes lokalt. En deltidsplass koster i gjennomsnitt 1.820 kroner i måneden, mens en heltidsplass i gjennomsnitt koster 2.870 kroner i måneden.

Størst vekst i Agder

I alt går 92 prosent av alle landets førsteklassinger på SFO. Det er en markant vekst fra 83 prosent høsten 2021.

SFO-deltakelsen har økt i alle fylker. Veksten har vært størst i Agder, med 15 prosentpoeng. Deretter følger Innlandet, der deltakelsen har økt med 13 prosentpoeng fra i fjor.

ULIKHET: I de minste kommunene er SFO-deltakelsen lavest, sier Iren Hilleren i Utdanningsdirektoratet. Foto: Utdanningsdirektoratet

– I år viser tallene at deltakelsen er høyest i Oslo og lavest i Innlandet. Generelt er det mindre utkantkommuner som har lavest deltakelse i SFO. Av de 10 kommunene med lavest deltakelse, hadde 9 kommuner en befolkning på under 5.000 innbyggere, sier avdelingsleder Iren Hilleren i Utdanningsdirektoratet til NRK.

Trass i at gratistilbudet så langt kun har omfattet første trinn, har det også vært en økning i deltakelsen blant elever på 2.-4.trinn.

– Dette er en historisk utvidelse av fellesskolen, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

HISTORISK: Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) bruker store ord om den økte SFO-deltakelsen. Foto: Heiko Junge / NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier politikken er en oppfølging av Hurdalsplattformen, men erkjenner at SV har gjort sitt for å få gratistilbudet på plass.

– Billigere SFO vil hjelpe mange familier i en tid som er økonomisk krevende. Derfor mener jeg det er riktig at regjeringen sammen med SV fikk prioritert dette for både første- og andreklassinger i neste års statsbudsjett, sier Støre.

Les også: Peker på Brenna som ny Ap-nestleder

– Det er gøy!

Utenfor Alvimhaugen barneskole står en byste av sirkuskongen Arne «Arnardo» Andersen, som vokste opp her. Inne i SFO-lokalene er stemningen minst like god som den var i sirkusteltet mens «Arnardo» selv var i manesjen.

TRIVES: Meirem og Amelia trives godt på SFO. Det er rektor Nina Tørholen glad for.

– Det er veldig gøy på SFO! Jeg liker å tegne og perle og leke med venninner, sier tredjeklassingen Amelia Gartit.

Også venninnen Meirem Hamidovic som går trinnet over, er glad i å være på SFO.

– Man kan leke med hvem man vil og gjøre kjempemye aktiviteter.

SVs Freddy André Øvstegård er selv fra Sarpsborg og kjenner kommunens utfordringer godt. Han lar seg begeistre av at SFO-deltakelsen er doblet ved skolen.

– Det viser jo at det virkelig hjelper, der hvor det trengs mest. I områder hvor folk har dårlig økonomi, hvor det er høyere barnefattigdom, sier han.