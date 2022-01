Politikerne splittet om egen lønn

Onsdag formiddag var det møte i presidentskapet.

Der sa de enstemmig nei til lønnsøkning. Men de kom ikke til enighet med hva som skal skje med lønna.

SV vil kutte, Ap fryse og Høyre/Frp/Sp vil utsette.

De tre partiene har til sammen 85 mandater og dermed flertall på Stortinget. De ønsker å utsette spørsmålet enda en gang, og se inntektsjusteringen i sammenheng med lønnsoppgjøret for øvrig.

Det er dermed uvisst hvilken lønnsøkning stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer vil få for årene 2020–2022.

Det er Stortinget som til syvende og sist avgjør.

– Skuffende

SVs representant i presidentskapet, Ingrid Fiskaa, er skuffet etter onsdagens møte i presidentskapet.

– Det er skuffende at flertallet i presidentskapet vil utsette å behandle saken. Det kan føre til at stortingsrepresentantene fortsetter å dra ifra når det gjelder lønnsnivå – og øke avstanden mellom folkevalgte og dem de representerer, sier Fiskaa.

Hun sier SV vil redusere stortingslønna og lage et system der folkevalgte får lønnsøkning på linje med det som kalles medianinntekt.

Samtidig understreker hun at SV subsidiært vil støtte Aps forslag om lønnsfrys for 2020 og 2021.

Ville passert millionen

Inntektene fastsettes av Stortinget selv, etter forslag fra det såkalte godtgjørelsesutvalget, som ikke består av stortingspolitikere.

Utvalget tar blant annet utgangspunkt i lønnsveksten ellers i samfunnet når forslaget utarbeide.

Som regel blir dette forslaget vedtatt uten endringer, men i fjor besluttet Stortinget fryse godtgjørelsene som følge av den pågående koronapandemien.

Dermed har godtgjørelsen for stortingsrepresentanter ligget på 987.997 kroner siden 1. mai 2019. Dersom forslaget fra godtgjørelsesutvalget hadde blitt vedtatt i år, ville representantene passere milliongrensa og heve en inntekt på 1.032.838 kroner i året.

Også statsministeren og statsrådenes lønninger fastsettes på denne måten. I dag er statsministerens godtgjørelse på 1.735.682 kroner, mens statsrådene får 1.410.073 kroner.

Delt innstilling

Det er presidentskapet på Stortinget som kommer med en innstilling til Stortinget om godtgjørelsene, basert på forslaget fra det eksterne utvalget.

Egentlig skulle spørsmålet ha blitt avklart før jul, men Høyre, Sp og Frp ba om utsettelse av saken.

Arbeiderpartiet ønsker å fryse godtgjørelsene også i år, mens SV ønsker å kutte i godtgjørelsene.

MDG, Rødt og KrF er ikke del av presidentskapet.

Onsdag morgen ble spørsmålet drøftet på nytt av presidentskapet. Møtet fant sted på Teams, fordi stortingspresident Masud Gharahkhani er i karantene.

– Stortinget er i en tillitskrise

Bakteppet for diskusjonene i presidentskapet er dels koronapandemien, men også avsløringene før jul knyttet til pendlerboliger og etterlønn.

Stortinget har satt ned et utvalg for å gå gjennom representantenes ordninger, og Arbeiderpartiet mener Stortinget må avvente dette arbeidet før de bestemmer seg for hva som skal skje med godtgjørelsene.

– Ap holder fast på vårt forslag. Vi ønsker lønnsfrys for stortingsrepresentanter og regjeringens medlemmer. Stortinget er i en tillitskrise og vi er nå i gang med å rydde opp, sier stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) til NRK.

Han mener det ville være umusikalsk om stortingspolitikerne bevilget seg selv en lønnsvekst på rundt 45.000 kroner.

Høyre, Senterpartiet og Fremskrittspartiet ønsker heller ikke at politikerne skal ta igjen etterslepet fra lønnsfrysen i 2020, men partiene er i motsetning til Arbeiderpartiet og SV åpne for å bevilge seg selv inntektsvekst for 2021.

– Vi mener at oppgjøret bør utsettes og ikke behandles nå. Vi ber utvalget om å komme med en ny innstilling umiddelbart etter lønnsoppgjøret i 2022, dog uten å ta med regulering for 2020, sier Høyres representant i presidentskapet, Svein Harberg, til Aftenposten.

Han får følge av Fremskrittspartiets Morten Wold, som altså også åpner for lønnsvekst for stortingsrepresentantene i 2021:

– Vi avstår fra regulering i 2020. Så ber vi om godtgjørelsesutvalget kommer med en ny innstilling etter lønnsoppgjøret til våren, sier Wold til avisen.

Stortingspresidentens godtgjørelse tilsvarer samme godtgjørelse som statsministeren, og er fra 1. mai 2019 kr 1.735.682 per år.

Første visepresident har en tilleggsgodtgjørelse på 14 prosent, øvrige visepresidenter og komitéledere har en tilleggsgodtgjørelse på 7 prosent, regnet av den faste godtgjørelsen.

Rødt: – Feigt

– Det er bra at presidentskapet har slått fra seg det hårreisende forslaget fra godtgjørelsesutvalget om å ta igjen lønnsfrysen Stortinget gikk inn for i fjor, hvor noe av bakteppet var pandemien som førte med seg inntektskutt for tusenvis av familier på grunn av permittering og arbeidsledighet, og økte forskjellene ytterligere, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

Rødt mener godtgjørelsesutvalget bør avvikles,

– Det er et politisk spørsmål, ikke et faglig, å få ned forskjellene mellom toppolitikere og vanlige folk, sier Moxnes.

– Det er feigt av presidentskapet og stortingsflertallet å skyve beslutningen om lønnsøkning videre foran seg. Rødt mener en lønnsfrys ikke er nok, men at vi må lukke døra for millionlønn for stortingsrepresentanter. Politikerlønningene må ned. Toppolitikerne har en rekke goder som folk flest bare kan drømme om, og mer nøkterne godtgjørelser er et godt sted å starte hvis tilliten til politikerne skal opp, sier han.

Flere påvirket av stortingslønnen

Stortingslønnen påvirker også det lokalpolitikere får.

Mange ordførere og fylkesordførere har en lønn som er knyttet til stortingsrepresentantens lønn.

Det betyr ikke nødvendigvis at de har samme lønn, men at de har en prosentandel av denne lønna.

I Nesodden kommune skal for eksempel lønna til ordføreren være 95 prosent av stortingsrepresentantenes lønn. Formannskapets medlemmer får en godtgjørelse som utgjør 10 prosent av dette igjen, skriver NTB.