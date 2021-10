Politikerne har doblet utgiftene siden han ble finansminister

Norge har bygget opp Statens pensjonsfond utland på over 11.500 milliarder. Lønnsnivået er i verdenstoppen. Staten kan bruke over dobbelt så mye på hver innbygger som Sverige og Finland kan.

– Jeg er født i 1950 og har vært med på hele oppturen i stort. Og det er ikke gitt at noen generasjon etter oss får oppleve den samme reisen i velferd, sier Ap-veteran Sigbjørn Johnsen.

Snart vil demografien skape problemer. Om ni år blir Norge et land med flere eldre enn unge, ifølge SSBs befolkningsprognose.

Flere eldre gir en pengeskvis i offentlige budsjetter. Utgiftene til helse og omsorg øker, samtidig som skatteinntektene krymper i takt med færre i jobb.

– Det er arbeidslivet som er grunnmuren i denne velferdskontrakten. I faser av livet ditt får du mer tilbake fra fellesskapet enn du betaler inn, sier Johnsen.

Utgiftshopp

Økonomer har i årevis bedt politikerne om å stramme inn utgiftene før Norge får flere eldre.

Isteden har statens utgifter økt kraftig. Da Johnsen la frem sitt første budsjett som finansminister i 1991, var utgiftene på 336 milliarder. I dagens verdi tilsvarer det 639 milliarder kroner.

Rike land som Finland planlegger statlige utgifter rundt dette nivået i 2022. Men norske politikere mener staten vil trenge 1.577 milliarder kroner for å dekke utgiftene neste år, ifølge Solberg-regjeringens siste statsbudsjett.

Johnsen ser ingen annen løsning på utfordringene fremover enn at politikerne må ta et større ansvar i finanspolitikken.

– Det at du har penger i banken, betyr ikke at du må bruke mest mulig fortest mulig, sier Johnsen.

Sigbjørn Johnsen (Ap) på vei til Stortinget for å legge frem statsbudsjettet 8. september 2012. Foto: Lise Åserud / NTB

Ingen partier vil ta ned pengebruken

Gapet mellom inntektene og utgiftene til Norge AS vokser hvert år. Politikerne på Stortinget har løst dette ved å tappe stadig mer av Statens pensjonsfond utland, populært kalt Oljefondet.

Det har gått fint frem til nå, fordi verdien til Oljefondet stort sett øker i takt med børsene internasjonalt.

I 2013 brukte Stoltenberg-regjeringen 123 milliarder kroner, mens for neste år er det planlagt å bruke over 300 milliarder kroner.

Ingen partier på Stortinget, heller ikke Ap eller Senterpartiet, har forsøkt å ta ned oljepengebruken. Det viser Hurdalsplattformen og partienes alternative budsjetter.

Johnsen minner om at børsfall på 40 prosent kan plutselig ramme Oljefondet. Da mister norske politikere grovt 4 av 10 kroner de er blitt vant med å dekke budsjettunderskuddet med.

Han minner om den store handlingsregelen, i tillegg til «den vesle» med grensen på 3 prosent av fondets verdi.

– Den store handler om å innrette politikken slik at du kan jevne ut svingninger i økonomien. Vi må forberede oss på mye større svingninger i verdien av pensjonsfondet, sier han.

Daværende direktør for Statens pensjonsfond utland, Yngve Slyngstad, i 2009. Da hadde verdien av fondet falt kraftig etter finanskrisen i 2008. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Oljepengebruken skal ned

Handlingsregelen på 3 prosent ble brutt både i 2020 og 2021. Neste år skal oljepengebruken ned, ifølge statsbudsjettet for 2022.

Noen utgifter går ned automatisk. Flere nordmenn i jobb etter pandemien betyr titalls færre milliarder i dagpenger til folk, og atskillig høyere skatteinntekter, viser budsjettet.

Men Solberg-regjeringen har også brukt oljekroner på politikk som å øke barnetrygden og å sette ned avgiftene på alkohol og tobakk under pandemien. Å få ned utgiftene er ikke enkelt, har Johnsen erfart.

– Midlertidige hopp i oljepengebruken har vist seg vanskelig å ta ned til nivået før. Det er erfaringen fra 2008 og også i tidligere tider, og etter pandemien. Det er alltid krevende og vanskelig, sier han.

Hvis utgiftene skal kuttes for å få ned utgiftene og pengebruken nasjonalt, må upopulære tiltak til.

– Noe av utfordringen i den økonomiske politikken er at man har årlig budsjetter, du har valg annethvert år, så det gjør det ganske krevende da, sier han.

Innlandet først ut

I Innlandet er det allerede flere eldre enn unge som første fylke i landet. Kommuner er i motsetning til nasjonale politikere pålagt å planlegge for fire år frem i tid i budsjettarbeidet.

– Det strammer seg jo til, det gjør jo det, sier rådmann Jørn Strand i Ringsaker.

– Vi får færre unger i skolen, og vi vil få det i årene som kommer. Vi vil få flere og har fått flere i de eldste aldersklassene med et annet tjenestebehov, beskriver han.

Rådmann Jørn Strand i Ringsaker. Foto: Ringsaker kommune

Strand sier at flere eldre ikke kommer som en overraskelse, og at ansvaret hviler på ledelsen i kommunen for å håndtere problemene så tidlig som mulig.

– Det store grepet her er innbyggervekst, sier han.

I kommuneøkonomien er flere innbyggere et pluss, men nasjonalt går nordmenn i minus fordi deler av velferden dekkes av oljepenger, ifølge perspektivmeldingen 2021.

Johnsen tror utredninger må settes i gang for å løse et demografisk skifte nasjonalt, og så må partier både til høyre og venstre finne sammen for å bli enige om politikk som kan stå seg over tid.

Han mener det vil være en prestasjon om Norge klarer å føre nivået på velferden videre.

– Vi som er litt eldre, vi har mye å gå på ennå. Jeg liker å prate om eldrekapital. Vi er den best utdannede pensjonistgenerasjonen og har masse erfaring. Vi kan og delta i dette for å lette byrden for generasjonene som kommer etter oss, sier han.