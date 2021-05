Politikere vil ha avgift på ødelegging av natur

– I dag er det gratis å ødelegge naturen!

Karoline Andaur i WWF skuer utover det hun kaller et stort sår i naturen.

Skogen er skrapt bort fra fjellgrunnen. Utallige maskiner hakker fjellet i biter og jevner det ut. Dette skal bli E16 over Sollihøgda.

– Dette er bare ett eksempel. Rundt om i landet er det planlagt store prosjekter som til sammen skal bygge ned natur tilsvarende Vestfold fylke. Man bygger bit for bit, uten å se totaliteten av hvor mye natur som går tapt, sier WWF-lederen.

Her var det en gang tett skog. Nå bygges E16 gjennom skog og fjell over Sollihøgda, fra Sandvika til Hønefoss. Foto: Alf Ivar Martinsen / NRK

– Naturen må få en prislapp

Det må koste å ødelegge naturen, mener WWF Verdens naturfond. Men da må noen sette en pris på alle godene naturen gir oss: Hvordan naturen regulerer vær, vann, temperatur, renser luft og vann, fanger CO 2 og gir oss mat.

– I dag er det aller viktigste grunnlaget for livene våre ofte satt til null i økonomiske regnestykker. En naturavgift er løsningen, mener WWF.

Tanken er ikke ny. Tre ulike offentlige utvalg har anbefalt at Norge innfører en naturavgift.

– På samme måte som forurenser i dag må betale for sine utslipp, bør den som bygger ned naturen også betale. Bygger du ned et hektar lynghei, må du betale det det koster å restaurere et hektar lynghei.

Generalsekretær i WWF, Karoline Andaur. Foto: Alf Ivar Martinsen / NRK

Avgiften bør gå inn i et fond som rent faktisk betaler penger til restaurering av tilsvarende natur i nærheten av der utbyggingen skjer, mener WWF.

Fram til 2030 har norske kommuner godkjent utbygging av omkring 3000 kvadratkilometer natur, viser statistikk fra SSB.

– Man kan ikke vente at en kommune sier nei til utbygging fordi den samlede belastningen på naturen av alle prosjektene blir for stor. En naturavgift er ett virkemiddel mot denne utviklingen, sier Andaur.

Nesten alle vil ha naturavgift

I klimameldingen lovet klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V) at naturavgift er noe regjeringen vil se nærmere på.

Regjeringen har derfor bedt Miljødirektoratet om en faglig vurdering av avgift på klimagassutslippene fra nedbygging av natur. Fristen er oktober, forteller Rotevatn til NRK.

E16 bygges over Sollihøgda uten at naturen som går tapt er planlagt erstattet. Foto: Alf Ivar Martinsen / NRK

Når det gjelder Rotevatns parti er Venstre for å innføre en arealavgift som gjør det ulønnsomt å bygge ned natur, med unntak av der det har stor samfunnsnytte.

Arbeiderpartiet har programfestet at utbyggere må kompensere for naturen de bygger ned.

MDG vil ha en naturavgift for å stanse skadelige og unødvendige naturinngrep.

SV vil utrede en naturavgift for å stanse nedbygging av natur.

KrF vil utrede en ordning hvor utbyggere av naturområder bidrar økonomisk til restaurering av natur.

Også hos Frp snakkes det pent om at utbygger må erstatte verdifull natur han bygger ned.

Men ikke Høyre

Hos Høyre er det laber stemning for naturavgift. Men minst to av partiets stortingspolitikere skulle ønske at partiet ville gi naturen en prislapp.

Under Høyres landsmøte foreslo Lene Westgaard-Halle og Mathilde Tybring-Gjedde å lage et system for verdsetting av naturgoder.

Stortingsrepresentanter for Høyre, Mathilde Tybring-Gjedde og Lene Westgaard-Halle ønsker seg et norsk naturregnskap. Men Høyres landsmøte stemte ned forslaget. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

– Våre samfunnsøkonomiske analyser må inkludere verdien av natur. Dette handler ikke bare om miljø. Det handler om økonomi. Når vi overforbruker, ødelegger vi naturens evne til å skape velferd, sier Tybring-Gjedde.

– Når vi har et system for å verdsette ulik natur, så har vi et politisk verktøy for å prioritere mellom ulike hensyn, både til naturen og samfunnet ellers, legger Westgaard-Halle til.

Systemet finnes allerede. FN har laget en internasjonal standard for kartlegging av naturgoder som vi kan bruke, mener de to politikerne.

Men flertallet i Høyre sa nei til forslaget.

– Men hva er galt med en naturavgift?

– Det vil skjære all natur over én kam, uavhengig av den økologiske verdien, og gjøre det dyrere å bygge i distriktene, svarer Westgaard-Halle.