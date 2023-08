– De sviktar ein heil landsdel, sjølv om du prøvar å pynte på det nederlaget no. Eit heilt landsmøte sa nei til elektrifisering av Melkøya, sa Sylvi Listhaug under VG-debatten i kveld.

Sylvi Listhaug (Frp) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) var andre par som møtte kvarandre i VG-debatten. Blant temaa som blei diskuterte var den mykje omtalte elektrifiseringa av Melkøya.

Listhaug heldt ikkje igjen i kritikken mot senterpartileiar Trygve Slagsvold Vedum:

– Ein ting er at du ikkje høyrer på meg, men du må starte å lytte til dine eigne lokalpolitikarar.

–I Nordkapp kallar din varaordførar dette for «ikkje ein industripakke, men ein dritpakke» for Finnmark. I Alta seier dei at dette er rett og slett som å tru på julenissen, for ein har inga tru på at dette kjem på plass, heldt ho fram.

– Eg hadde ikkje snakka om det viss det hadde hjelpt klimaet i verda. Eg meiner det er heilt utruleg dårleg distriktspolitikk.

Det er det same som har vore sagt før, svarte Vedum:

– Viss vi sporar to år tilbake i tid som Listhaug har vore så opptatt av før i debatten. Så sa ho det var heilt umogleg å få til det vi sa med gratis ferjer, no er det slik.

Han held fram:

– Vi kjem til å få til også dette, svarte Vedum.

Seier straumprisane ikkje vil gå opp

I går stadfesta regjeringa at Equinor hadde fått ja frå regjeringa til å elektrifisere gassanlegget på Melkøya utanfor Hammerfest. Det betyr at gasskraftverket på anlegget blir lagt ned, og at anlegget i staden skal drivast med kraft frå det vanlege straumnettet.

Kritikarar meiner elektrifiseringa vil støvsuge kraftoverskotet i Nord-Noreg, føre til auka straumprisar.

Les også: Finnmarkingene sier nei til elektrifisering: – Må utrede flere alternativ

På spørsmål frå debattleiar om han kan love at straumprisane i nord ikkje vil gå opp svarte Vedum at det er eit premiss for regjeringa si pakke.

– Det er heile poenget med den pakka vi har laga. At viss vi ikkje får opp nok fornybar kraft så må vi køyre det gasskraftverket som er der i dag vidare, sa Vedum.

Erna og Jonas først ut

Erna Solberg (H) og Jonas Gahr Støre (Ap) sparka i gang sendinga i kveld. Økonomi, eldreomsorg og skulepolitikk var blant temaa som blei diskutert.

Erna og Jonas diskuterte mellom anna kommunale avgifter. Foto: Heiko Junge / NTB

Støre sa han meinte det var feilslått å gjere kutt i skattar og avgifter kommunalt til ein hovudprioritet.

– Erna skal svinge pisken over kommunane som aukar dei kommunale avgiftene, sa Støre.

Støre viste då til Erna Solbergs valkampløfte som handla om å «piske» lokalpolitikarar til å ikkje auke skattane.

– Viss vi seier at det er det viktigaste går det ut over andre ting ein må prioritere, sa Støre.

– Det å prioritere handlar mellom anna å prioritere at folk kan sitte igjen med pengar i si eiga lommebok, og gjere sine eigne prioriteringar, svara Erna.

Også eldreomsorg var blant temaa som blei diskutert. Erna Solberg seier Høgre ikkje føreslår privatisering i eldreomsorga:

– Vi foreslår nokre konkurranseutsettingar der det offentlege får hjelp av private til å drive. Det er ein veldig liten del, men vi trur det private kan hjelpe til med betre idear, betre løysingar og måtar å drifte på, sa Erna Solberg.

– Her i byen er det veldig mange ideelle private som driv saman med kommunen. Det er ønskt og det vil vi ha, svarte Støre.

–Det vi ikkje vil ha, er store kommersielle kjeder som går inn med det målet om å tene pengar og hente ut overskot frå eldreomsorga, sa han vidare.

Kan førehandsstemme frå i morgon

11. september i år er det lokalval. Då skal folket bestemme kven som skal sitte i kommunestyre og fylkesting i Noreg dei neste fire åra.

Allereie frå i morgon er det mogleg å førehandsstemme i vallokal over heile landet.

Vil du lese meir om valet?