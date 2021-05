Politiforum: Anmeldelser av vold mot politifolk nær tredoblet siden 2004

Det viser tall Politiforum har hentet inn fra Politidirektoratet. Fagbladet viser også til en spørreundersøkelse besvart av 3000 medlemmer i Politiets Fellesforbund mars/april i år. Nesten 2 av 3 svarte at de hadde blitt utsatt for vold som følge av at de jobber i politiet.

Spørreundersøkelsen tyder også på at det er store mørketall på området. Undersøkelsen viser at en av fem voldshendelser ikke blir anmeldt, ifølge fagbladet.

– Skremmende

Leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund syns funnene er skremmende.

– Særlig funnene knyttet til antallet som har vært utsatt for vold er sterkt urovekkende. Det er også urovekkende at de ikke blir fulgt opp mer, og at ikke alle sakene anmeldes, sier han til Politiforum.

Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund. Foto: Martin H. W. Zondag / NRK

Ikke overraskende er landets største politidistrikt, Oslo, også distriktet der politifolk har levert flest voldsanmeldelser. Leder for Felles enhet for operativ tjeneste, Johan Fredriksen, sier tendensen er at gjerningspersonene blir yngre.

I 2018 skrev NRK om økning i anmeldt vold mot politiet i Oslo.

– Det er en samfunnsutvikling vi ikke liker, uttalte politiinspektør Johan Fredriksen til NRK.

I juli 2019 ble 17 politipatruljer satt inn for å få kontroll på ungdom i hovedstaden. Fredriksen sa det var snakk om 20–25 ungdommer som vendte sin aggressivitet mot politiet. Samtidig hevdet vitner at også politiet hadde opptrådt aggressivt.

– Gjør det vi kan

Fungerende seksjonssjef for HMS i Politidirektoratet (POD), Camilla Vedi, mener det kan være flere og sammensatte årsaker til at det har vært en økning i tallet på anmeldelser over tid.

– Vi gjør det vi kan for å styrke våre folk slik at de skal håndtere hendelser de kommer opp i på en god måte. Hvis de blir utsatt for noe, så skal vi som arbeidsgiver støtte dem på beste måte og følge opp, sier Vedi til Poliforum.