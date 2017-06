Jonathan Al-Saqqa og Keyvan Rad småhumrer litt. Det var ikke slik de forestilte seg at politifolk skulle være da de ble spurt om de kunne lage en musikkvideo tiltenkt internt bruk i politiet.

Samarbeidet har ført til utallige timer i klipperommet for medieelevene på Hjalmar Johansen videregående skole i Skien.

Det var noen enda drøyere scener som vi rett og slett måtte kutte vekk fordi det ble litt mye. Jonathan Al-Saqqa

– Sensuren har vært mer fra vår side enn fra politiets side, sier en smilende Jonathan.

Fra Myren, Skien til South Central, LA

Det er velkjent at mange politifolk er frustrerte over den pågående nærpolitireformen, en frustrasjon som tidvis siver ut i kronikker og medieoppslag. Men nå fant gjengen fra Skien en ny kanal for å bli hørt, der de låner både form og musikk fra hiphop.

Inspirasjonen henter de fra den kanskje største kommersielle hitsingelen fra gangster-rappens storhetstid, Coolios «Gangstas Paradise» fra 1995.

– Det er et skråblikk på noe som opptar oss i politiet, politireformen, med ombygging av tjenestesteder og flytting av folk. Og vi vil synliggjøre en del aspekter ved reformen med humor og glimt i øyet, sier primus motor og politioverbetjent Stefan Moldvær.

-Vi fikk jo litt bakoversveis da politiet kom til oss med dette, men de er veldig morsomme folk å jobbe med, sier Jonathan Al-Saqqa og Keyvan Rad. Foto: Wilhelm Sverdvik / NRK

Viktig å tulle

Selv om politifolkene har brukt fritiden til å lage videoen, målbærer den frustrasjonen flere kolleger nå føler på i arbeidshverdagen. Men hva skal vi kalle dette? En vellaget julebordsvideo, et innlegg i reformdebatten eller et frieri til ungdommen?

– Litt av alt, mener politioverbetjent Moldvær.

– Og vi ønsker jo å treffe på at man tåler endring og vi prøver å skape entusiasme og glede. Vi kan være selvironiske, tulle og ha det moro. Jeg tror det er bra for folk å også se den siden av politiet.

De to unge regissørene legger ikke skjul på at de fikk litt bakoversveis, før de justerte fokus underveis.

– Vi ser politiet i en litt annerledes sammenheng og ufarliggjør de litt. De er jo tross alt til for å hjelpe vanlige folk og forhindre bråk, sier Keyvan Rad.

SE TELEMARKSPOLITIETS MUSIKKVIDEO FRA 2014:

Tommel opp fra politimesteren

– Noen vil kanskje mene at det er litt upassende at politiet låner sin troverdighet ut til dette?

– Vi som politidistrikt og politiansatte står i en veldig krevende reform og vi må tåle at noen av våre ansatte velger å ha et litt humoristisk blikk på det, sier politimester Kristine Fossen i Sør-Øst politidistrikt. Hun legger til at det bør være god takhøyde for slike uttrykk i politiet, så lenge det er gjort i beste mening.