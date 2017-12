Politiets nye verktøy for å stoppe kriminelle

– Et av hovedformålene for oss er å vite hvem som befinner seg i kongeriket. Og dette muliggjør å vite om vedkommende er omhandlet for krim tidligere: Mobile vinningskriminelle, returnerte fremmedkrigere eller andre, sier John Ståle Stamnes, seksjonssjef for grense og utlendingsavdeling i politidirektoratet.

Både når folk går i land fra Kiel-ferga på Hjortneskaia i Oslo og når biler ruller inn fra Sverige på Svinesund, er kontrollen sterkere nå.

383 innganger til Norge

OSLO: Politi og toll sørger for ekstra grensekontroll også på fergeterminalen når Kiel-ferga ankommer. Foto: Ola Mjaaland / NRK

– I Norge har vi 84 grensepasseringssteder, og vi har 299 anløpssteder langs en lang og kronglete kyst. Det er steder hvor politiet skal ha muligheten til gjøre grensekontroll, sier Stamnes.

I høst ble grensekontrollen forlenget på fergekaier i Norge med hjemmel i artikkel 25 og 27 i grenseforordningen for Schengen-området. Disse paragrafene åpner for midlertidig grensekontroll når det oppstår alvorlige sikkerhetstrusler.

Etterlyst mann stoppet

– Med grensebilen kan vi foreta kontroller ute på stedene mer effektivt enn før. Nå kan vi ta fingeravtrykksundersøkelser og dokumentundersøkelser ute på stedet. Da slipper vi å reise med vedkommende inn til nærmeste stasjon. Og det gjør at vi får flere treff og at det blir mer effektivt, sier politimester Steven Hasseldal i Øst politidistrikt.

RULLENDE KONTOR: Politibetjent Pål Øyvind Tellmann Nordengen på jobb i den nye grensebilen. Foto: Einar Kleveland / NRK

Også Finnmark har politiet fått en ny grensebil. Samtidig tas mobilt utstyr, pakket i kofferter, i bruk – blant annet på fergeterminalen i Oslo:

NYTT UTSTYR: Politibetjent Lisa Johansen i Oslo politidistrikt foran utstyret som sørger for ekstra kontroll. Foto: Ola Mjaaland / NRK

– Vi sjekker dokumentene, og så søker vi både i nasjonale og internasjonale registre, både for etterlyste personer og etterlyste dokumenter, sier politibetjent Lisa Johansen i Oslo politidistrikt.

Mens hun snakker blir 1300 passasjerer kontrollert med spørsmål og skanning av dokumenter. «What is your purpous here in Norway?» – Hva skal du gjøre her i Norge, spør hun.

Da NRK var på Svinesund ble en mann fanget opp av systemet. Det viste seg at han skulle ha vært inne til soning ved Hoff fengsel.

Terror

Langt hyppigere kontroll gir flere treff, ifølge politiet.

ARREST: Politibetjent Pål Øyvind Tellmann Nordengen viser frem de to nyte arrestplassene i den nye grensebilen. Foto: Einar Kleveland / NRK

– Vi har to PC-er som er koblet til det sentrale systemet til politiet og også til grense- og territorialsystemet. Og gjennom det kan vi skanne dokumenter og gjøre søk på fingeravtrykk. Etter utlendingsloven kan vi også gjøre firefingersøk og sjekke det opp mot Kripos nasjonale registre og det internasjonale registeret, sier politibetjent Pål Øyvind Tellmann Nordengen i Øst politidistrikt.

FINGERAVTRYKK: Ny fingeravtrykksleser i den nye grensebilen til politiet. Foto: Einar Kleveland / NRK

Målet er å bedre den indre sikkerheten:

– Vi vil avdekke personer som kanskje tidligere er utvist som nå forsøker å komme tilbake, de som er etterlyst for ulike ting og folk som kan ha intensjon om å begå terror, sier Hasseldal.

Utstyret skal ikke bare brukes på Norges-grensen. Det er allerede brukt i arbeidsmiljøaksjoner og fremover skal det også brukes til aksjoner mot miljøer på territoriet.