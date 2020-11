Politiets helikoptre flytter fra Gardermoen - kan spare en time

På fredag åpner Politiets nasjonale beredskapssenter på Taraldrud i Nordre Follo kommune.

Hit flyttes beredskapstroppen, bombegruppa, krise- og gisselforhandlerne og politiets helikoptertjeneste. Sistnevnte har siden 2004 vært plassert på Gardermoen i Viken.

Derfor har politiets bombegruppe ofte måttet kjøre bil i rundt 40 minutter fra Oslo sentrum til Gardermoen før de har kunnet laste utstyret inn i helikoptrene.

At helikoptrene flyttes til Taraldsrud kan spare politiet for opp til en time, sier flygesjef Gunnar Arnekleiv i Politiets helikoptertjeneste til NRK.

Oppfølging av erfaringene fra 22. juli

Det nye senteret er toppmoderne. På Taraldrud er det blant annet drivstoffanlegg i bakken.

Og helikopteret står på en vekt så piloten slipper å gjøre egne vektberegninger, når de skal rykke ut med for eksempel beredskapstroppen.

Av politiets tre nye helikoptre skal to til enhver tid være klare til å rykke ut på 15 minutters varsel.

– Det er en helt ny hverdag for oss. Vi kommer fra gamle, slitte, midlertidige lokaler, også flytter vi inn i et anlegg som er bygget med formålet å gjøre utrykning raskest mulig og at vi er samlokalisert med de andre nasjonale beredskapsressursene, sier Arnekleiv til NRK.

Etter 22. juli fikk daværende regjering og politi kritikk for dårlig beredskap. Gjørv-kommisjonen som fikk i oppgave å granske hvordan Norge svarte på terrorangrepet, pekte på sentrale mangler i beredskapen.

Beste beredskap noensinne

Kommisjonen kom og med en rekke anbefalinger, og opprettelsen av et nasjonalt beredskapssenter var en av disse.

– Dette er en oppfølging av de erfaringene vi dessverre fikk 22. juli 2011, det har vært helt nødvendig å styrke beredskapen. Det gjelder mannskapet, det gjelder trening det gjelder treningsfasiliteter. Og vi mener nå at vi har en bedre beredskap i hele Norge enn det vi har hatt noensinne, sier justisminister Monica Mæland til NRK.

Justisminister Monica Mæland. Foto: Terje Pedersen / NTB

Søndag kunne Aftenposten fortelle at politiet for første gang når kravene om responstid på nasjonalt nivå.

– 22. juli 2011 begynner å bli en stund siden. Hvorfor har det tatt så lang tid?

– Det tar jo litt tid å bygge et senter som dette. Man skal finne en tomt, det skal reguleres, det skal bevilges penger og det skal faktisk bygges. Så det har tatt tid. Men dette er nå et viktig punktum for oppfølging av Gjørv-kommisjonen. Også er jo beredskap noe man aldri blir ferdig med. Vi vet at trusselbildet vil endres, behovet for nye metoder og verktøy vil endres, så dette må være topprioritet også i årene fremover, sier Mæland.