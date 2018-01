Politiet: Tre anmeldelser i koranskole-saker

– Det finnes ikke noe som heter regler. Det er bare voksne menn som gjør hva de vil mot barna, sa den norske gutten som har gått på en skole der elevene har blitt mishandlet.

I høst har NRK dokumentert at minst ti norske elever har gått på koranskole i Somalia der de ble utsatt for grov mishandling.

Tre anmeldelser

Etter NRKs reportasjer har Justisdepartementet nå kontaktet politiet for å få svar på hvor mange av koranskole-sakene som er fulgt opp med politianmeldelser. Politiet oppgir at de kjenner til tre konkrete anmeldelser og sier dette er de første i denne typen saker.

– To av disse sakene tilhører Oslo-politidistrikt – og det er de første jeg kjenner til av denne typen saker i vårt distrikt, sier Janne Birgitta Stømner som leder forebyggende enhet i Oslo.

FØRSTE ANMELDELSER: Janne Birgitta Stømner er leder for forebyggende enhet i Oslo politidistrikt. Hun har ikke tidligere sett anmeldelser i koranskole-saker. Foto: Hans Martin Rossing / NRK

I tillegg til to saker i Oslo er en sak politianmeldt i Vest politidistrikt, der en gutt under 18 år er fornærmet.

Hvis foreldrene med vitende og vilje sender barn avgårde på skoler der de vet barna blir slått, ikke får mat, da er det klart vi begynner å snakke om en medvirkning til straffbart forhold som kan straffes etter norsk straffelov. Janne Birgitta Stømner, leder forebyggende enhet i Oslo politidistrikt

– Tunge saker å etterforske

De som i slike saker kan bli strafferettslig ansvarlig er de som har sendt barnet til skolen der mishandling foregår forklarer Stømner:

– Hvis foreldrene med vitende og vilje sender barn av gårde på skoler der de vet de blir slått, ikke får mat, da er det klart at begynner vi å snakke om en medvirkning til straffbart forhold som kan straffes etter norsk straffelov.

Hun legger også til at det er flere forhold som gjør disse sakene ekstra vanskelige å etterforske.

– Det er ikke straffbart at barn går på skole i utlandet og det er mange skoler blant annet i Somalia som er bra skoler. Hvis barn forteller at de har opplevd fysisk avstraffelse i for eksempel Somalia så kan det være vanskelig for oss å bevise hva som faktisk har skjedd.

Tror ikke foreldrene vet

Stømner tror mange foreldre ikke er klar over hva som skjer på skolene NRK har satt søkelys på.

– Det er viktig for oss å komme ut i miljøer for å informere om at det er enkelte skoler de ikke må sende barna sine til. Der har vi som politi, men også samfunnet for øvrig, en plikt til å informere.

Hun ser ikke bort fra at det kan komme flere politianmeldelser etter NRKs avsløringer, men håper ikke det.

– Jeg håper jo at dette nå har blitt så kjent at foreldrene ikke sender barna sine til disse skolene, avslutter Stømner.