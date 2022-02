Politiet: Omfattende vannskader på Deichmanske bibliotek i Bjørvika i Oslo

Oslo-politiet skriver på Twitter at det er omfattende skader i bygget som følget av vann fra sprinkleranlegget.

– Da vi kom hit, så vi at sprinkleranlegget var løst ut, og at det var mye vann her. Vi gikk opp i fjerde etasje og så at det har vært en branntilløp, som sprinkleranlegget hadde slukket før vi kom frem. Vi stengte vannet så raskt vi kunne, for å minske skadene, som allerede nå er ganske omfattende, sier innsatsleder Eirik Håheim Pedersen i Oslo brann- og redningsetat til NRK.

Brannen som skal ha startet i en sofa i fjerde etasje ble raskt slukket av sprinkleranlegget. Det har kommet ut store mengder vann som har spredd seg til fire etasjer i bygningen.

– Anlegget pøser ut ganske mye vann, så at det har kommet kanskje over 1000 liter, og mer enn det også. Det er ikke usannsynlig, sier Pedersen.

Deichmanske bibliotek i Bjørvika i Oslo har fått omfattende vannskader etter at sprinkleranlegget ble utløst av et branntilløp tirsdag kveld. Du trenger javascript for å se video. Deichmanske bibliotek i Bjørvika i Oslo har fått omfattende vannskader etter at sprinkleranlegget ble utløst av et branntilløp tirsdag kveld.

Utelukker ikke ildspåsettelse

Politiet har avsluttet undersøkelsene på stedet. De utelukker ikke at brannen er påsatt.

– Det er avhørt vitner, og det vil bli innhentet bilder fra videoovervåkning så snart det lar seg gjøre, skriver operasjonssentralen i Oslo-politiet på Twitter.

Alarmen ble utløst rundt klokka 21.30 tirsdag kveld.

Brannvesenet er på Deichmanske bibliotek der det har vært et branntilløp. Sprinkleranlegget ble utløst Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Vann i flere etasjer

Han forteller at brannvesenet har forsøkt å begrense skadene etter beste evne.

– Skadene er begrenset til et lite område i biblioteket, men vi har vannskader i alle fire etasjer nedover. Vannet har rent nedover helt til første etasje. De største skadene er nok i tredje etasje. Der er det en del bøker som har fått vann på seg. Vi har dekket til med plast for å hindre prøvd å hindre vannsprut på bøker, og har fjernet en del bøker, sier han.

Brannvesenet jobber nå med å begrense skadene fra brannen og vannet. Røyken blir ventilert ut, og man forsøker å fjerne vann og dekke til bøkene.

Brannvesenet er på Deichmanske bibliotek der det har vært et branntilløp. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Åpnet i 2020

Avdelingen i Bjørvika er hovedavdelingen på Deichmanske. Bygget åpnet våren 2020.

Biblioteksjef Knut Skansen forteller at de jobber med å få oversikt og ikke kjenner til skadeomfanget.

– Dette er selvfølgelig veldig leit. Det jeg er veldig glad for er at ingen er kommet til skade. Det er det viktigste. Det også er det viktig å finne ut av hvordan dette har skjedd og hva som er årsaken, men det er altfor tidlig å si noe om nå, sier Skansen.

Kommunikasjonssjef Jørn Johansen i Deichmanske bibliotek opplyser at biblioteket ikke vil åpne som normalt onsdag morgen. Det er foreløpig uklart hvor lenge de må holde stengt.