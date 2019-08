Politiet: Lite sannsynlig at hun er i live

– Selv etter den siste henvendelsen er det mangel på livsbevis, og politiet anser det derfor som lite sannsynlig at hun er i live, sier politiinspektør Tommy Brøske i Øst politidistrikt.

Politiet vil ikke kommentere om de har noen mistenkte i saken. Den omfattende etterforskningen har pågått siden oktober i fjor, da Anne-Elisabeth Hagen forsvant fra hjemmet sitt i Lørenskog.

I starten var politiets hovedteori at hun hadde blitt bortført mot sin vilje, og at et økonomisk motiv lå til grunn. Rett før sommeren sa politiet at bortføringen kan ha vært fingert for å skjule et drap.

FORSVUNNET: Siden oktober i fjor har politiet endret hypotesen fra at kona til milliarder Tom Hagen, Anne-Elisabeth Hagen, er blitt kidnappet, til at det er snakk om en fingert kidnapping og drap. Foto: Politiet

Bistandsadvokat Svein Holden opplyste i dag at den antatte motparten tok kontakt med familien den 8. juli i år.

Brøske bekreftet på pressekonferansen at det har vært ny kontakt. De ble varslet om kontakten den samme dagen som familien.

Han ønsket ikke å gi noen detaljer om hvordan kommunikasjonen har foregått, men sier at politiet har en rådgivende funksjon i kontakten mellom familien og den antatte motparten.

Henvendelsen skal ha inneholdt informasjon og detaljer som gjør at familien er sikre på at motparten de kommuniserer med er involvert i saken.

Dette vil ikke Brøske kommentere.

– Fra mitt ståsted er det selvfølgelig viktig å kunne bekrefte at det er av stor viktighet for politiet og avdekke hvem som er avsender her, men det er for tidlig å kommentere hvem dette er. Jeg registrerer at dette ble sagt av bistandsadvokaten, men jeg har ingen ytterligere kommentarer, sier han.

Endrer ikke hypotese

Brøske sier at politiet har sett henvendelsen fra den antatte motparten, men at det ikke har kommet noe livsbevis.

Det siste livsbeviset fortsatt fra oktober 2018, før Hagen forsvant fra familiens bolig på Lørenskog.

– Fram til det foreligger et fullstendig og relevant livsbevis anser vi det som sannsynlig at vi står ovenfor et drap, sier Brøske.

Han sier at saken har vært etterforsket bredt med ulike hypoteser, og at vektingen av hovedhypotesen har endret seg gjennom etterforskningen.

– Politiet har ikke funnet grunn til å endre denne hovedhypotesen på bakgrunn av den henvendelsen 8. juli. Dette skyldes mangel på livsbevis, sier Brøske til NRK.

Brøske sier at saken fortsatt etterforskes bredt.

Kommunisert på norsk

Kommunikasjonen mellom familien og den antatte motparten skal ha foregått på norsk, og det ble hevdet at Anne-Elisabeth Hagen var i live, sa bistandsadvokat Holden før politiets pressekonferanse.

– Det sies klart at Anne-Elisabeth Hagen lever, men vi har ikke mottatt bevis på at dette stemmer, uttalte han.

KOMMUNISERER MED MOTPARTEN: Bistandsadvokat Svein Holden sier at den antatte motparten tok kontakt med familien den 8. juli i år. Familien skal ikke ha mottatt noe livsbevis. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Bistandsadvokaten beskrev kommunikasjonen med den antatte motparten som «tydelig», men ville ikke kommentere når de sist var i kontakt.

VG har tidligere skrevet at familien skal ha betalt over ti millioner kroner for et livsbevis kort tid etter kontakten den 8. juli.

Holden ville verken bekrefte eller avkrefte om familien hadde betalt penger til den antatte motparten da han møtte pressen i dag.

Brøske ville heller ikke kommentere den angivelige pengeoverføringen.

– Når det gjelder detaljer rundt kommunikasjonen som har vært, vil jeg ikke gå i detaljer på det. Vi vil ikke kommentere noe om innbetalingen, sier han.

Tett dialog med politiet

Bistandsadvokat Svein Holden sier at familien er i tett dialog med politiet, og at den nye kommunikasjonen med motparten har gitt familien et forsterket håp om å få Anne-Elisabeth Hagen hjem igjen.

Han sier at han og familien har tillit til politiets arbeid i saken.

– Jeg kan ikke besvare hvordan politiet ser på saken, men det vil overraske meg om politiet nå sier at man kan utelukke at hun lever, sier Holden.