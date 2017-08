Politiet: Lemlestet lik kan være Kim Wall

Visepolitimester Jens Møller Jensen i København-politiet opplyser i en video-pressekonferanse at liket skal DNA-testes for å kunne fastslå med sikkerhet at det dreier seg om den savnede svenske journalisten.

Den savnede journalisten Kim Wall. Foto: Tom Wall /tt / NTB scanpix

Politiet opplyste mandag at det var for tidlig å si om det var levningene av den svenske journalisten Kim Wall som var funnet. Liket som mangler hode, armer og bein, er sendt til rettsmedisinsk undersøkelse.

Det foreløpige liksynet bekrefter at liket var oppdelt i «en bevisst avskjæring», sier Jensen. Obduksjonen pågår og vil ikke bli avsluttet før senest i kveld.

Dykkere finkjemmer fiskegarn og sjøbunn

Samtidig sier han at leting etter resten av liket fortsetter med store styrker langs hele kyststripen sør for den danske hovedstaden. Både heimevernet og politiets beredskapsstyrker deltar.

Flere fiskegarn er undersøkt av forsvarets dykkere på begge sider av der liket ble funnet.

LETER ETTER LIKDELER: Dykkere gjennomsøker kyststripen og havbunnen sør for København på leting etter resten av liket, etter at en kvinnetorso ble funnet mandag. Foto: Martin Sylvest / NTB scanpix

Store styrker er i gang med et detaljert fysisk søk i området ved Amager utenfor København der det lemlestede liket ble funnet mandag. Områder ned mot sjøen er sperret av, og flere dykkere jobber på flere steder i Københavns havneområder.

Journalisten savnet i halvannen uke

Wall forsvant for halvannen uke siden under en tur i den hjemmelagde ubåten til danske Peter Madsen. Han er pågrepet og siktet for uaktsomt drap under særdeles skjerpende omstendigheter.

DUMPET LIKET: Peter Madsen sier han dumpet liket av Kim Wall i sjøen etter at hun døde ombord på hans ubåt. Foto: Scanpix Denmark / Reuters

Mandag ble det kjent at den drapssiktede danske oppfinneren og ubåteieren Peter Madsen ikke vil motsette seg varetektsfengsling likevel, og at politiet mener at ubåten «Nautilus» ble senket med vilje.

Han har forklart at Wall døde som følge av en ulykke om bord i ubåten og at han deretter kastet henne over bord.

Men den danske oppfinneren nekter fremdeles straffskyld, og politiet er sparsomme med opplysninger som kan belyse mysteriet som hele Europa nå skriver om.