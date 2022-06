To uteplassar og eit gatekjøkken i Oslo blei natt til laurdag offer for eit terroråtak.

Gjerningsmannen fyrte av først fleire skot som tok livet av to menn i 50–60 årsalderen mista livet. 21 personar blei skadde etter skytinga, ti av dei alvorleg. Ingen er lengre livstruande skadde.

Norsk-iransk Zaniar Matapour (42) er sikta for åtaket, og hatkriminalitet vart fort ein teori politiet hadde.

På ei pressekonferanse søndag fekk politiet spørsmålet om hypotesen om hatkriminalitet styrka.

– Ein av dei hypotesane vi jobbar etter er hatkrim, men det er fleire hypotesar vi jobbar utifrå. Det kan også vere ein kombinasjon. Det er for tidleg å stadfeste motivasjonen hans, seier politiadvokat Børge Enoksen.

Enoksen seier det også er viktig å finne ut av om andre også har vore delaktige.

– Vi har også eit stort fokus på hans fysiske helse og hans tilreknelegheit. Han har ikkje ønska å samarbeide med sakkunnig. Både det med hatkrim, radikal islamisme og psykiatri. Det kan også vere ein kombinasjon av desse, seier Enoksen.

Etter åtaket har PST sette opp trusselnivået til det høgaste, frå 3 til 5. Dei vurderer skytinga som ein ekstrem islamistisk terrorhandling.

Vil ha opptak av avhøyr offentleg

Matapour er sikta for drap, drapsforsøk og terror, og politiet har prøvd å få til eit avhøyr med han både i går og i dag.

Forsvararen til Matapour, John Christian Elden seier at politiet førebels har insistert på å ta opp avhøyret på lyd og bilete.

– Klienten min har nekta å bli tatt opp på lyd og bilete, med mindre dette skulle bli sendt offentleg i sin heilskap, seier Elden.

Det er fordi han er redd for at politiet skal manipulere det han seier. Anten ved å klippe det til eller endre innhaldet i forklaringa, seier Elden.

Forsvararen til Matapour, John Christian Elden seier at Matapour vart kjend med siktinga i dag. Foto: Terje Pedersen / NTB

Det førte til at avhøyret vart avbroten, seier Elden til NRK.

Elden seier vidare at Matapour vart kjend med siktinga i dag, men korleis han stiller seg til den er ukjent.

Forstår at hendinga har skapt utryggje

– Vi forstår at denne hendinga har skapt utryggje, særleg i det skeive miljøet, seier visepolitimeister Cecilie Lilaas-Skari på pressekonferanse søndag.

Ho seier vidare at politiet har oppretta mange tiltak både synlege og usynlege.

– Vi er framleis i ein uavklar situasjon, seier Lilaas-Skari.

Ho understrekar at det ikkje er nokon haldepunkt for at det vil komme nye hendingar, sjølv om dei karakteriserer situasjon som uavklart.

