Politiet: Hele leiligheten på Strømmen ble brukt til narkotikaproduksjon

Politiet i Lillestrøm gikk i september i fjor til aksjon mot en leilighet på Strømmen. Inne i leiligheten fant de nesten to kilo MDMA. Ifølge politiet var renheten på det narkotiske stoffet på over 90 prosent.

I tillegg til det narkotiske stoffet fant politiet pillepresser og buffer-stoff til å blande ut narkotikaen.

– Det er snakk om narkotika med en salgspris på flere millioner kroner, avhengig av hvor mye det blandes ut, sier Gjermund Thoresen, politioverbetjent ved operativ etterretning ved Lillestrøm politistasjon til NRK.

Norgeshistoriens største

Beslaget ble først omtalt av Romerikes Blad, og ifølge avisen er det norgeshistoriens største MDMA-beslag.

I løpet av første halvår av 2017 ble det ifølge Kripos beslaglagt 4,8 kilo MDMA-pulver og totalt 22 220 tabletter fordelt på 558 forskjellige beslag.

Ferske tallene for siste halvdel av 2017 er ventet å komme i løpet av januarmåned.

Profesjonelt

Ifølge politiet fremsto leiligheten som ubeboelig, og var gjort om til en produksjonshall for narkotikaproduksjon.

– Narkotikaen og utstyret sto oppbevart i leiligheten. Det fremsto som et profesjonelt opplegg som har vært i bruk over en periode. Med pillepressen, to kilo ren MDMA og buffer-stoffet kunne det produseres mye der inne, sier Thoresen til NRK.

Politiet vet foreløpig ikke hvordan stoffet kom til Norge. I tillegg til MDMA-pulveret, fant politiet det de beskriver som en marihuana-plantasje inne i leiligheten.

Saken er fortsatt under etterforskning, og politiet er derfor tilbakeholdne med detaljer. Politiet hadde hatt et miljø på Romerike under oppsikt i tiden før razziaen. I slutten av september 2017 slo de til.

– Etter hvert begynte leiligheten på Strømmen å bli spennende. Det var en framleid leilighet, og eieren er sjekket ut av saken. Det er ingen grunn til å tro at eieren visste noe om hva som foregikk der inne, sier Thoresen.

STORE VERDIER: Politiet fant også stoff til å blande ut narkotikaen og en pillepresse. – Det er snakk om narkotika med en salgspris på flere millioner kroner, mener politiet. Foto: Politiet

Fem siktet

Thoresen opplyser at de nå har siktet fem personer i saken. Mennene er siktet for oppbevaring, salg og produksjon av store mengder narkotika.

– Alle de siktede er norske statsborgere i midten av 20-årene og oppover. De er kjenninger av politiet fra tidligere i forbindelse med narkotikaomsetning, sier han til NRK.

Politiet utelukker ikke at flere personer kan bli siktet i saken. En av mennene har vært varetektsfengslet i to perioder siden pågripelsen.

– Han erkjenner deler av den foreliggende siktelsen, sier advokat Thomas Klevenberg, som er mannens forsvarer.