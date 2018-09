Politiet: Flere menn ranet etter voldelig sex-felle i Halden

Tiltalen mot de to ble tatt ut av statsadvokaten i Oslo i slutten av juli. Senere i høst må de to møte i Halden tingrett hvor de er tiltalt for flere tilfeller av ran og ett tilfelle av grov kroppskrenkelse.

Slått ned og ranet

Saken ble etterforsket ved Halden politistasjon. I tiltalen kommer det fram at de to tiltalte i februar og mars i år opprettet profiler på datingsider på internett.

Via disse profilene kom den da 17 år gamle jenta i kontakt med menn som ifølge tiltalen ville betale for sex. Etter at kontakten ble opprettet, ble det avtalt at mennene og 17-åringen skulle møtes på en adresse i Halden sentrum.

Det mennene ikke visste, var at 17-åringen samarbeidet med en 26 år gammel mann, og at det hele skal ha vært en sammensvergelse for å rane til seg kontantene mennene hadde med.

Da mennene kom til adressen møtte den tiltalte mannen opp. Han skal ifølge tiltalen ha skjult ansiktet sitt og truet til seg pengene.

I et av de fire tilfellene politiet kjenner til, ble mannen som møtte opp på adressen frastjålet mobilen sin og slått i ansiktet så han ble påført kjevebrudd.

Verken kvinnen eller mannen bor på adressen, men ifølge Brønnøysundregistrene har den tidligere straffedømte 26-åringen en virksomhet registrert der.

Grov vold

Jenta, som har blitt 18 år etter tiltalen ble tatt ut, og 26-åringen er tiltalt for fire tilfeller av ran. I to av tilfellene vet ikke politiet hvem ofrene er, eller hvor mye penger de ble fraranet.

Ved ett tilfelle ble en mann truet til å gi fra seg 2000 kroner og mobiltelefonen sin. I det siste tilfellet nektet mannen å etterkomme truslene, står det i tiltalen.

I tillegg til ranene som er knyttet til sexfellen, er de to tiltalt for grov kroppskrenkelse etter å ha slått og sparket en mann i sentrum av byen i mars i år. Mannen og kvinnen skal ha fortsatt med slag og spark mens offeret lå på bakken. Volden skal ha hatt karakter av et overfall, står det i tiltalen.

Tor Magnus Sæter-Fagermo og Hans Christian Nygaard Wang er forsvarene til de to tiltalte.

Begge sier til NRK at de på nåværende tidspunkt ikke ønsker å kommentere saken.