– Det minner jo litt om historien om «ulv-ulv», sier Gro Gulbraar.

Hun og familien bor i Nittedal, et område som ligger utenfor rødt farevarsel.Gulbraar er en av mange som sier til NRK at hun har fått farevarselet på mobilen mange ganger det siste døgnet.

Flere uttrykker nå at de er frustrert over det nye varslingssystemet, og at det «misbrukes». Andre sier at de ikke har fått noen varsler i det hele tatt.

SKAL GJENNOMGÅS: Seksjonssjef Torgeir Haugen i Politidirektoratet forteller at bruken av Nødvarsel nå skal gjennomgås Foto: Politiet

Nødvarslene ble sendt ut enkeltvis i de ulike politidistriktene til valgte områder med tekst utarbeidet av statsforvalteren.

– Nødvarsel er et nytt og godt system for varsling av befolkningen. Det er viktig at nødvarslene ikke oppleves som støy eller unødvendig. DSB og politiet samler nå informasjon om hva som skjedde for å evaluere og lære, sier seksjonssjef Torgeir Haugen i Politidirektoratet i en pressemelding.

– Vurderte å skru av varselet

Ekstremværet «Hans» har siden søndag kveld beveget seg over svenskegrensen, og har i løpet av mandagen skapt store skade flere steder på Østlandet.

I går begynte det å ule høyt på mange mobiler da de første farevarslene om ekstremværet ble sendt ut.

Faren til to små jenter forteller at jentene ble livredde da de fikk ulende meldinger om ekstremværet på mobilen.



Gulbraar forteller til NRK at hun selv vurderte å skru av varselet etter å ha mottatt det 4-5 ganger i løpet av kort tid.

– Det blir nesten sånn at du går å spenner deg fordi du venter på et nytt varsel. Det kan jo være greit hvis du for eksempel befinner deg i en krigssituasjon, men akkurat når det gjelder dette regnværet så tenker jeg at det ikke er nødvendig, sier hun.

«ULV-ULV»: Guro Gulbrar har mottatt opptil 10 Nødvarsler siden i går, og sier det hele minner om «ulv-ulv». Foto: Privat

Gulbraar tror hun kan ha fått mellom 7-10 varsler på mobilen siden det første varselet.

– Vi er flere i familien, så disse telefonene våres går jo av hele tiden.

Hun er bekymret for at folk skal oppfatte farevarslene som spam.

– Vi blir jo mer og mer oppmerksomme på spam nå, og det er ikke bra hvis man begynner å oppfatte farevarsler fra myndighetene som spam, sier Gulbraar.

En prøveordning

I midten av juni ble Nødvarsel på mobil testet mot publikum i hele Norge for første gang.

Mobilvarselet er et supplement til Sivilforsvarets sireneanlegg og politiets etablerte varslingsrutiner. Befinner du deg i et område hvor det oppstår akutt fare eller en farlig situasjon, kan politiet sende varsel om hva som skjer og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv.

I går var altså første gang varselet ble tatt i bruk ved en reel fare.

Mange steder fikk folk nødvarselet på engelsk og tysk, før det kom på norsk. Og noen har rapportert at de har mottatt det så mange som 16 ganger.

Skal gjennomgås

Politiet skriver i sin pressemelding at det ikke er mulig å avgrense et nødvarsel helt konkret til geografisk område. Det vil dermed alltid kunne være personer utenfor det valgte området for et nødvarsel som får varslene.

Det er rapportert at noen som har vært i de aktuelle områdene ikke har fått Nødvarsel. Årsaken kan være at den enkelte ikke har hatt dekning, ikke har tilgang på 4G eller 5G eller at telefonen ikke støtter systemet. Det kreves en nylig oppdatert mobiltelefon for å kunne motta nødvarsel.

De mange problemene har gjort at politiet og DSB nå skal gjennomgå bruken av nødvarsel.

– Vi høster nå nyttige erfaringer fra bruk som vi vil ta med oss i det videre arbeidet, sier direktør i Direktoratetet for Samfunnsikkerhet og Beredskap, Elisabeth Aarsæther. Foto: NKOM

– Dette varselet synes å ha gått lenger enn det som avsender har tenkt, og det er blitt sendt flere ganger, sier direktør Elisabeth Aarsæther i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) til NTB.

Sammen med Nasjonal kommunikasjonsmyndighet og politiet undersøker de nå hva som har skjedd.

– Det er flere ulike distrikter som er involvert. Vi må se på om det er noen «hiccups», «bugs» eller flaskehalser som gjorde at det ble publisert ut til for mange.

Det meldes også at folk har blitt vekket om natten av varselet.

– Det skal ikke skje, sier Aarsæther.