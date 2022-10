Politiet: Bråk på Furuset senter i Oslo

Politiet er til stede med flere patruljer på Furuset senter i Oslo etter meldinger om at mange ungdommer har kastet egg og stein og tent på paller.

Operasjonsleder Gjermund Stokkli opplyser til NTB at det er snakk om rundt 50 ungdommer som lager bråk.

– De har kastet stein og egg på en buss, og også mot politiet, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til NRK.

Ungdommer samlet på Furuset i Oslo mandag 31 oktober 2022. Foto: PSP

Han opplyser at situasjonen er litt roligere nå, men at de er forberedt på at de kan bli mer uroligheter.

– Vi er med mange patruljer på Furuset senter etter at mange ungdommer kaster egg, stein, tenner på paller og lager masse uro og frykt i området. Vi jobber med å få kontroll på situasjonen, skriver politiet i Oslo på Twitter.

Det er ikke meldt om personskader.

– Vi har forsøkt å få ungdommene til å oppføre seg ordentlig. Det er utøvd en god del skadeverk allerede, men ingen personer er kommet til skade, så vidt vi vet. Vi ser alvorlig på dette. Det er åpenbart uakseptabel oppførsel, sier Stokkli til Avisa Oslo.

På sine nettsider skriver Ruter at buss 25 og 100 betjener ikke Furuset T inntil videre. Dette skyldes steinkasting på bussene.