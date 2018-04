Politiet: – Filming gjør volden grovere

– La oss si at vi to slåss, og noen filmer. Jeg hadde ikke likt at jeg lå nede mens noen filmet meg. Jeg ville helst vært øverst, og at du lå nede. Man blir mer hypp når noen filmer, forteller 21-åringen til NRK.

Han ønsker å være anonym når han forteller om voldsvideoene de har sett fra nærmiljøet sitt på Snapchat og Instagram.

– ILLE: Janne Sømner er leder for forebyggende enhet i Oslo politidistrikt. Hun er bekymret for en grovere voldskultur blant unge. Foto: Elin Martinsen / NRK

Videoene deles med noen få tastetrykk. Det tar bare noen få sekunder. Det bekymrer politiet. Janne Stømner, leder for forebyggende enhet i Oslo-politiet, har sett flere filmer av ungdom i Oslo som banker hverandre opp.

– Vi ser hvor lenge de holder på, og det er ille.

Stømner mener å se en sammenheng mellom delingen av slike videoer og en grovere voldskultur blant unge.

– Vi har snakket med ungdommen om hva som gjør at de bruker mer vold og at den blir grovere. Selv om vi ikke har fått et entydig svar, antar vi å kunne se at når det blir filmet, lagt ut og delt fort, er det med på å gjøre at ungdommene bruker volden lenger og at den blir grovere.

DELES PÅ NETT: En skole varslet politiet etter å ha mottatt denne mobilvideoen med brutal vold. Mange av voldsvideoene deles i lukkede grupper på Facebook, Instagram og Snapchat. Foto: Skjermdump

– Setter en stuck i deg innimellom

Politiets bekymring strekker seg langt utover hovedstadens grenser. I Trøndelag politidistrikt har to ansatte samlet inn voldsvideoer fra hele landet. De forsøker å gjøre dem tilgjengelig for hele Politi-Norge.

– Det er nærliggende å tenke at filmingen kan ha en effekt på volden. At det blir en negativ spiral der man skal vise seg mer og mer, og fremstå som mer og mer fryktinngytende, sier Ola Svorkdal Hess ved sentrum politistasjon i Trondheim.

SAMLER INN: Politibetjent ved Trøndelag politidistrikt, Ola Svorkdal Hess, har sammen med en kollega samlet inn voldsvideoer fra hele landet. Han tror voldsepisodene handler om å bli sett. Foto: Morten Andersen / NRK

Noen av filmene de sitter på er knyttet opp mot straffesaker. Filmene kan brukes som bevis, til å identifisere gjerningsmenn og kontakte fornærmede. På så måte er de en ressurs for politiet.

Men at innholdet er hard kost, er det liten tvil om.

– Det setter en stuck i deg innimellom. I noen tilfeller er marginene for at det skal gå bra veldig små, sier Svorkdal Hess.

– Handler om å bli sett

Det kan være krevende for politiet å få tilgang til opptakene. Mange av dem deles i lukkede grupper på Facebook, Instagram og Snapchat.

Når en gruppe oppdages, legges den ned – før en ny gruppe, med samme innhold, åpner opp igjen.

Svorkdal Hess mener behovet for dele slike voldsepisoder på nettet kan bunne i et behov for anerkjennelse.

– Det handler om å bli sett, uansett om du har en arena eller flere. Disse grupperingene som legger ut voldsvideoer og ønsker oppmerksomhet rundt det, har kanskje ikke så mye annet å spille på. Da er deres måte å bli sett, få anerkjennelse og kanskje bli litt fryktet på, å utøve vold, sier Hess.