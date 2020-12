Politiet stoppet samling på 24 personer i Sarpsborg

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Politiet fikk melding om samlingen ved 20.30-tiden søndag.

– Da politiet kom til stedet, var det 24 personer på adressen, sier operasjonsleder Svein Walle til NRK.

Alle skal være medlemmer av den samme foreningen. Den ansvarlige for samlingen blir anmeldt for brudd på smittevernregler.

– Det blir opprettet en sak, som etterforskes videre. Da vil det vise seg om dette var et offentlig eller privat arrangement, men det er uansett for mange mennesker, sier operasjonslederen.

Fredag ble en annen samling stoppet. Da hadde 22 personer samlet seg i forbindelse med et arrangement.

Forbudt å møtes inne

22. desember besluttet formannskapet i Sarpsborg å forby alle arrangementer innendørs frem til 7. januar.

Grunnen er stadig økende smitte i kommunen den siste tiden.

Så langt denne uka har 149 personer blitt bekreftet smittet i kommunen. Det er det høyeste smittetallet på en uke så langt.

Knyttes til religiøse samlinger

Flere av utbruddene i Sarpsborg knyttes til religiøse samlinger.

Minst tre ulike menigheter er berørt den siste tiden. I tillegg var det et massivt utbrudd i september i forbindelse med en religiøs markering.

De mange smitteutbruddene i ulike menigheter var en del av begrunnelsene for at Sarpsborg innførte strengere koronatiltak like før jul.