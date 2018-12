Politiet sperret av stort området ved Edlandsvatnet etter mulig straffbar handling

Etter at politiet mottok en melding kl 18.30 har de sperret av et større område ved Edlandsvatnet på Ålgård i Rogaland for å etterforske en mulig alvorlig straffbar handling.

Flere politipatruljer og en hundepatrulje er på stedet, opplyser politiet til NRK.

Jobber med å sikre spor

ETTERFORSKER: Politiet i Ålgård etterforsker en mulig straffbar handling. Foto: Erlend Frafjord

– Vi har sperret av et området på ca 300 ganger 100 meter like ved Edlandsvatnet som ligger ved Ålgård i Gjesdal kommune. Vi etterforsker en mulig alvorlig straffbar handling, sier innsatsleder Kjetil Østrått til NRK.

Han presiserer at det ikke dreier seg om drap, og at det er en fornærmet i saken.

– Vi jobber nå med å sikre spor på området, forteller han.

Politiet vil ikke uttale seg om hva slags forbrytelse det er snakk om, eller om noen er pågrepet i forbindelse med saken.

Ifølge NRKs reporter på stedet er det et parklignende område ved den delen av vannet som ligger nærmest Ålgård sentrum, som er sperret av.