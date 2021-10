Politiet så mann falle fra fjerde etasje: Spesialenheten varslet

Politiet opplyser til NRK søndag ettermiddag at mannen er operert på Ullevål sykehus, men at tilstanden fremdeles er kritisk.

– Spesialenheten er rutinemessig varslet, med tanke på omstendigheter og skadeomfanget i saken, sier krimleder Yvonne Bjertnæs, ved krimvakta i Oslo politidistrikt, til NRK.

Spesialenheten for politisaker har som oppgave å etterforske om ansatte i politiet eller påtalemyndigheten har begått en straffbar handling i tjenesten.

Politiet fikk melding om et mulig innbrudd klokken 08.14. Meldingen gikk på at personen ble observert i forbindelse med taket på et drosjelokale i Trondheimsveien.

– Han er fortsatt kritisk skadet og er på Ullevål sykehus. Vi har tatt vitneavhør, og gjort teknisk og taktisk etterforskning på stedet, sier operasjonsleder Christian Krohn Engeseth i Oslo politidistrikt

Mannen skal ha tatt seg inn i et vindu fra taket.

VINDUET: Dette er vinduet (åpent vindu øverst til venstre) som politiet så personen falle fra. Foto: Martin Fjørtoft / NRK

– Nå politiet kommer på stedet, går vedkommende ut av vinduet igjen og vi forsøker å roe ned situasjonen og få ham til å gi inn igjen. Men dessverre ender det med at han faller fra en kabel og ned på gata, sier innsatsleder Svend Bjelland i Oslo politidistrikt.

Operasjonsleder Krohn Engeseth sier de fikk melding om at mannen kjente på balkongdører og på et tidspunkt var inne i næringsbygget.

Øyenvitne så fallet

– Det blir sendt patrulje opp, og personen er da på vei ut av et vindu i fjerde etasje, blir hengende og bevitnet av patrulje fra bakkeplan at han faller i bakken fra omtrent fjerde etasje, sier operasjonsleder Krohn Engeseth.

Politiet rykket ut etter melding om innbrudd. Nå er en person brakt til sykehus med kritiske skader. Du trenger javascript for å se video. Politiet rykket ut etter melding om innbrudd. Nå er en person brakt til sykehus med kritiske skader.

Klokken 08.45 drev nødetatene med førstehjelp på stedet, ifølge politiet.

– Situasjonen er alvorlig. Det jobbes med livreddende hjelp, sa operasjonslederen da.

Klokken 08.55 var mannen kjørt til sykehus og betegnet som kritisk skadet.

Et øyenvitne NRK møter på stedet sier hun er preget av hendelsen og ønsker å være anonym. Vitnet forteller at hun så en mann stå på gesimsen utenfor vinduet i fjerde etasje.

– Politiet ropte til han at han måtte komme seg inn gjennom vinduet igjen, men han bøyde seg ned og forsøkte å få grep på strømkabelen som går over til nabobygget.

Det skal ha vært en politibetjent på parkeringsplassen under, mens en annen patrulje var inne i rommet i bygningen.

– Etter en kort stund mistet han grepet og falt ned. Det var helt forferdelig.