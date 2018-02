Da politiet kom fram til adressen viste det seg at det ikke foregikk noe kriminelt i leiligheten.

Bråkmakeren viste seg nemlig å være en mann som satt og spilte fotballspillet FIFA og som var såpass misfornøyd med sin egen innsats at han gå litt for høyt uttrykk for akkurat det.

Politiet kunne konstatere at ingen var fysisk skadd og forlot stedet etter å ha gitt et gult kort og oppfordret vedkommende til å fortsette spillet i litt roligere former.