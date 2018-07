Politiet oppretter nettpatruljer for å nå ungdom

Ifølge Politiforum har distriktet satt ned en gruppe på seks ansatte som skal jobbe med sosiale medier.

Dette ble blant annet testet ut under Palmesus i Kristiansand der festivaldeltakere kunne kommunisere med politiet på Snapchat.

Agderpolitiets Snapchat-konto. Foto: Agder politidistrikt / Agder politidistrikt

Kommunikasjonen skal foregå både via Facebook, Snapchat, Instagram og Facebook Messenger, og er først og fremst et tilbud for unge, opplyser politioverbetjent Anne Katrin Storsveen, som er fagansvarlig i Nettpatruljen i Oslo politidistrikt.

– Vi håper at dette kan sees på som et positivt tiltak fra politiet. Det er i virksomhetsstrategien til politiet også at vi skal skape trygghet på nett, sier Storsveen.

Hun opplyser at det er stor etterspørsel etter kontakt med politiet på nett, og at politiet har stor tro på prosjektet.

Starter med Norway Cup

Nettpatruljens første oppdrag blir trolig Norway Cup som finner sted senere i sommer.

– Vi kommer til å benytte oss av Norway Cups Snapchat-konto for å promotere at vi kommer på nett til høsten, og i tillegg ha stand hvor vi skal komme med informasjon og veiledning og snakke med dem som er på Norway Cup. Det blir en test for oss for å se hvordan det blir mottatt, og vi gleder oss, sier politioverbetjenten.

Ifølge Politiforum skal alle politidistriktene i tiden fremover få egne nettpatruljer.