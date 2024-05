Politiet ønsker tips om væpnet ran i Sandefjord

Natt til søndag rykket politiet ut til Breidablikk i Sandefjord etter melding om at to maskerte menn med skytevåpen hadde møtt opp på en fest med ca. 15 kvinner.

– Kvinnene ble fraranet telefoner, penger og smykker, forteller operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud ved Sør-Øst politidistrikt til NRK tidlig søndag morgen.

Ifølge Johnsrud har politiet enda ikke helt oversikt over hendelsesforløpet.

– Vi er ganske sikre på at dette har vært et ran. Vi tror det har skjedd, men har foreløpig ikke full oversikt over hva som har skjedd, forteller han.

Ønsker Tips

I forbindelse med etterforskning av saken har politiet opprettet tipstelefon med nummer 47696500.

– Vi ønsker informasjon om personer, biler og annen aktivitet i området Breidablikk i tidsrommet fra kl 02:00 til 04:00, skriver politiet på X/Twitter.

Politiet har klokka 08:00 ikke kontroll over verken gjerningspersonene eller eventuelle våpen. De har heller ingen opplysninger om hvem de er.

Operasjonsleder Roger Aaser opplyser likevel om at de har gjort flere beslag i forbindelse med saken, men at de ikke kan kommentere disse. Beslagene skal ikke være snakk om våpen.

– Er politiet bekymret for at maskerte menn med skytevåpen er ute på frifot?

– Det er uheldig at folk med skytevåpen er ute på frifot. Det er nå mange på saken og den prioriteres høyt, forteller Aaser.

– Er det grunn til bekymring for andre som ferdes i området?

– Jeg hadde ikke vært engstelig. Det er ingen grunn til å tro at andre er i fare, sier Aaser til NRK.

Politiet har vært ute med både droner og hunder for å lete etter mennene.

Kvinnene på festen hadde ifølge operasjonslederen kommet fra store deler av Østlandet for å være med på feiringen.

Han forklarer at ingen av dem snakker særlig godt verken på norsk eller engelsk.

– Vi venter nå på tolk, slik at vi kan gjøre skikkelige avhør med disse kvinnene, sa Johnsrud til NRK rundt klokka

Gjerningsmennene hadde forlatt stedet til fots og et vitne hadde sett at de gikk inn i en bil ikke langt unna åstedet.

– Ingen ble skadd under hendelsen. Vi har startet etterforskning og anmeldt saken sier Johnsrud.

Politiet fikk melding om hendelsen klokken 02:50 natt til søndag.