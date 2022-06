Politiet om pinse-krangel: – Det er veldig lurt å snakke med kvarandre

– Vi har fått melding om alt frå småarbeid heime til bønder som jobbar ute.

Det seier operasjonsleiar i Møre og Romsdal politidistrikt, John Bratland.

Det er ingen tvil om at lova slår fast at det ikkje er lov å drive med forstyrrande arbeid på heilagdagar – som til dømes 2. pinsedag.

Men det er ikkje slik at politiet kjem til å rykke ut og stanse naboen din i å klippe hekken.

– Vi tek ei subjektiv vurdering i kvart enkelt tilfelle. Nokon snakkar vi med, nokon lar vi gå, seier Bratland.

John Bratland er operasjonsleiar i Møre og Romsdal politidistrikt. Foto: Politiet

Ber folk løyse det sjølv

No ber han folk i by og bygd om heller å snakke saman.

– I mange tilfelle er det faktisk slik at veldig mykje løyser seg med å snakke med kvarandre, i staden for at politiet eller andre skal vere den som skal løyse det, slår operasjonsleiaren fast.

Også politiet i Oslo har måndag motteke ei rekkje meldingar om støy frå arbeid, noko som bryt med heilagdagsfreden.

– Vi har alt no fått fleire meldingar om slikt arbeid, skriv Oslo-politiet på Twitter, der dei i same slengen minner om at det ikkje er tillate med arbeid som bryt med heilagdagsfreden.

NABOKRANGEL: Brot på heilagdagsfreden kan setje dei beste naboskap på prøve. Foto: Mike Schröder / Samfoto

Utfordrande tolking

Dagens lov om heilagdagsfred vart vedteken i 1995 og har sidan sørga for å verne om fred og ro på heilagdagar «for å gi høgtida ro og verdigheit».

Helligdagsfredloven fastslår at «ingen nokon stad må forstyrre med utilbørleg larm».

Måndag er heilagdag som følgje av 2. pinsedag, og det som elles ville vore starten på arbeidsveka er i staden ein dag verna av denne heilagdagsfreden.

Korleis lova skal tolkast er utfordrande, det innrømmer også politiet.

– Den som oppfattar uroa har jo si subjektive vurdering. Så må vi prøve å hente inn informasjon for å finne ut korleis det faktisk er, seier John Bratland.