Politiet om Jonas-drapet: Flere involvert i planleggingen og gjennomføringen

To dager etter drapet blir det kjent at drapsofferet hadde vært utsatt for både vold og trusler over lang tid. Han drev et eget selskap på Ringerike og flere ganger skal noen ha tent på lastebiler som var i firmaets eie. Ved flere anledninger fortalte han om truslene i sosiale medier.



Politiadvokat Tine Henriksen bekrefter overfor NRK at han hadde status som fornærmet i flere andre straffesaker. Den avdødes historikk har derfor vært en naturlig del av etterforskningen.