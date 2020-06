Politiet om Hagens dusør-utspill: – Politiet skal bestemme hvilke tips som skal følges opp

Den drapssiktede ektemannen Tom Hagen og familien hans har utlovet en dusør på 10 millioner kroner av deres egne penger for opplysninger som fører til at Anne-Elisabeth Hagen blir funnet.

– Kan ikke støtte en fremgangsmåte der andre enn politiet skal bestemme

Politiet skriver nå i en pressemelding at de er positive til dusør som virkemiddel og har tidligere vært i dialog med familien om dette.

– Vi er positive til alle initiativ som kan fremskaffe informasjon i saken. På prinsipielt grunnlag kan imidlertid ikke politiet støtte en fremgangsmåte der andre enn politiet skal bestemme hvilke tips som skal følges opp, sier påtaleleder Haris Hrenovica til NRK.

SKEPTISK: Påtaleleder Haris Hrenovica. ​​​​​ mener det er avgjørende at det er politiet som får inn alle tips og vurderer hvilke som skal følges opp. Foto: Ola Mjaaland / NRK

Han forteller at de høsten 2019 også snakket med familien om dusør. Han mener en forutsetning må være at tipsene går direkte til poli tiet som har ansvaret for etterforskningen, og uten begrensninger når det gjelder type tips.

– Det er viktig at politiet på et objektiv grunnlag kan vurdere alle tips opp mot det øvrige materialet vi sitter på. Det er ikke ønskelig at det er noen andre enn politiet som skal sile ut tipsene, i tillegg mener vi det er uheldig at det kun er en viss type tips som her er kunngjort som funn av Anne Elisabeth. Vi mener det er minst like viktig med tips om gjerniningsmenn, fordi gjerningsmenn kan lede til funn av Anne Elisabeth, sier Hrenovica.

– Hva tenker dere om at det er den hovedmistenkte som nå lover ut dusør?

– Vi registrerer det, og vi har noen tanker knyttet til det, men de tankene forblir hos politiet. Mer konkret om motiv for dusør må nesten forsvarer uttale seg om.

Tom Hagen har hele tiden nektet straffskyld i saken, og de tre voksne barna er også overbevist at han ikke har noe å gjøre med forsvinningen til deres mor, som har vært savnet siden 31. oktober 2018.

Nyheten om at familien nå vil betale for tips ble kjent på Åsted Norge mandag kveld, men teamet har vært diskutert mellom partene tidligere.

Tom Hagens advokat, Svein Holden, sier til NRK at de kontaktet politiet mandag morgen og fortalte at de nå ville gå ut med dusøren.

Hagens advokat: – Hagen har ingen mulighet til å «sortere ut» innkomne tips

I forbindelse med dusøren har også familien Hagen opprettet et tipsmottak hvor personer med informasjon kan kontakte familien. Det har blitt opprettet to e-post-adresser hvor tipsere kan ta kontakt.

– Vi valgte denne fremgangsmåten for å ta høyde for at noen vil kunne oppleve det som mindre skremmende å ta kontakt med oss enn politiet, sier Svein Holden til NRK.

Han forteller at det kun er han og en annen advokat i advokatfirmaet Hjort som har tilgang til e-postkontoene.

– I utgangspunktet vil alt vi mottar bli videresendt politiet, og jeg er i dialog med politiadvokat Hrenovica om hvordan dette skal gjennomføres. Tom Hagen har følgelig ingen mulighet til å «sortere ut» innkomne tips før de oversendes politiet, presiserer Holden.

FORSVARER: Tom Hagens forsvarer Svein Holden i Advokatfirmaet Hjort. Foto: Andreas Jonassen / Andreas Jonassen

– Kan fremskynde en pågripelse av Tom Hagen

Krimforfatter og tidligere politietterforsker Jørn Lier Horst har hatt en rolle i forsvinningssaken der han kontaktet tidligere kontakter i det kriminelle miljøet som kunne hatt gjennomføringsevne til å stå bak en bortføring.

Lier Horst retter hard kritikk mot Tom Hagen og hans dusør.

– Han bruker pengene sin til å komme i en monopolsituasjon for å få nye tips, hvor han kan sortere ut det som måtte være i hans interesse. Han får også en mulighet til å påvirke vitner, sier Jørn Lier Horst.

KRITISK: Jørn Lier Horst. Foto: JOHN-ANDRE SAMUELSEN / JOHN-ANDRE SAMUELSEN

Forfatteren mener dusør i seg selv er uproblematisk, problemet nå er at det er den hovedsiktede som sitter med kontrollen.

– Problemet her er at tipsene skal sendes til hans forsvarsadvokat. Det betyr jo at han som drapsmistenkt tar kontroll over ny informasjon som måtte komme i saken. Det er klart at alle som mener å ha opplysninger vil sende dem dit i håp om at de kan utøve en milliongevinst. Her kan han sitte å plukke ut de tipsene som måtte være til hans gunst. Det er en side av det, sier Lier Horst til NRK.

Han tror dusøren kan være med å fremskynde en mulig ny pågripelse.

– Jeg oppfatter det nærmest som en provokasjon. Å utlove dusør har ikke noe å si for skyldspørsmålet, men det er med på å undergrave den jobben politiet gjør. Hvis politiet mener å ha samlet ny informasjon som styrker mistanken mot Tom Hagen så kan dette også være med å fremskynde en ny pågripelse, som det allerede har vært spekulert i at kan komme til å skje, sier Lier Horst.

Vil ikke i nye avhør

Tom Hagen ble pågrepet og siktet for drapet på Anne-Elisabeth Hagen den 28. april i år. Pågripelsen kom etter at ektemannen hadde blitt etterforsket i hemmelighet over lang tid.

Politiets hovedteori i saken er ekteskapsproblemer, noe som har blitt kategorisk avvist av familien selv.

Hagen anket varetektsfengslingen og lagmannsretten slo fast at politiets bevisgrunnlag mot ham ikke var godt nok.

Politiet klaget til høyesterett, men klagen ble avvist og Hagen slapp ut av fengsel den 8. mai. Siden dette har ikke Hagen vært inne til nye avhør hos politiet.