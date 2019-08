Politiet mistenker ruskjøring – bil braste inn i tre

Like før klokken 20.30 søndag kveld, braste en bil inn i et tre i Solveien på Nordstrand i Oslo. Bilen fikk store materielle skader, og de to mennene som var inne i bilen forsvant fra åstedet.

– Personen som meldte inn saken til oss forsøkte å holde igjen de to som var i bilen, men de stakk av, sier operasjonsleder Gjermund Stokkeli til NRK.

Bilen er ikke meldt stjålet, og politiet sier til NRK at de nå søker etter en navngitt person, som de mistenker at kjørte bilen.

Flere patruljer søker nå etter de to mennene som stakk fra stedet. Ifølge operasjonslederen kan de ha blitt skadet i kollisjonen.

– Vi mistenker at det har vært snakk om høy hastighet og rus, sier Stokkeli til NRK.

Politiet opplyser videre at de har gode beskrivelser av de to personene som skal ha vært i bilen. De to personene skal ha blitt forsøkt holdt igjen av et vitne på stedet, men skal ha kommet seg unna.

Korrigering klokka 22.45: I en tidligere versjon av denne saken stod det at bilen hadde kollidert med en husvegg. Det stemmer ikke, bilen har krasjet i et tre ved en husvegg.