Det er argumenter for og mot identifiserende omtale og bildebruk før en dom foreligger. Vær varsom-plakaten er klar på at man skal være forsiktig med identifiserende omtale på et tidlig stadium i kriminalsaker, og at identifisering må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov. I denne saken er det snakk om en alvorlig kriminell handling, skyting på åpen gate i Oslo på et tidspunkt med mange uskyldige mennesker ute i gatene. Mannen politiet nå går ut med bilde på er siktet for drapsforsøk og etterlyst både nasjonalt og internasjonalt. Politiet mener at dette er mannen som avfyrte skuddene, og sier de har videoopptak av deler av hendelsen. Sakens alvor og omstendighetene rundt det som skjedde i Oslos gater natt til 15. januar veier tungt. Uskyldige personer kunne blitt rammet av skuddene. Mannen er ifølge NRKs opplysninger ikke tidligere straffedømt for tilsvarende forhold, men tett tilknytning til et tungt, kriminelt MC-miljø. Det er i offentlighetens interesse at de etterlyste bidrar til å belyse saken. Slik saken står nå mener NRK det er riktig å vise bildet av mannen, men fortsatt bruk av bilde vil være en løpende vurdering med utgangspunkt i utviklingen av saken.