I forbindelse med at skulane starta opp att i førre veke, gjennomførte UP og Oslo politidistrikt kontrollar rundt skulane i Oslo, Asker og Bærum.

I dei 56 kontrollane som blei gjennomført, var det sju som fekk inndrege førarkortet. Det verste tilfellet var ein førar som køyrde i 99 kilometer i timen i ei 50-sone.

Fleire bilførarar blei også straffa for ulike brot:

Det blei skrive ut 523 forenkla førelegg. 319 av desse var for mobilbruk, medan 142 var for høg fart.

113 fekk bøter for manglande bilbelte

8 bilar blei avskilta

– Mange bilførarar køyrer fint og ekstra merksame rundt skulestart, men tala viser at det er naudsynt at vi er til stades, seier politioverbetjent Finn Erik Grønli i Oslo politidistrikt i ei pressemelding.

Den første veka blei 724 bilførarar kontrollert av politiet. Aksjonen held fram denne veka.

Skuffa og overraska

Kommunikasjonssjef Ingrid Trømborg i Trygg Trafikk overraska over nokon kan køyre opp mot 100 kilometer i timen nær ein skule.

Trygg Trafikk er glade for kontrollane politiet har gjennomført i forbindelse med skulestart, og skulle gjerne sett fleire slike aksjonar, seier kommunikasjonssjef Ingrid Trømborg. Foto: TRYGG TRAFIKK

– Det er omsynslaust og viser ein total mangel på forståing for risiko og konsekvensar. Det er eit under at det gjekk bra og at sjåføren ikkje fekk eit barns liv på samvitet.

Ho er også skuffa over kor mange bilførarar som har blitt tekne i kontrollane.

– Eg vil tru at mange av dei som er tekne av kontrollane, er foreldre sjølve og veit at dei ikkje har eit barn å miste.

Slike aksjonar har vist seg å vere effektive for å få folk til å halde trafikkreglane. Trygg Trafikk håper difor at politiet kan gjennomføre fleire slike aksjonar rundt skular.